A német bajnok legyőzésével kezdett a Szeged

A Szeged házigazdaként 31:29-re (17:18!) legyőzte a német SC Magdeburgot a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.

A mezőny legjobbja Mikler Roland volt, aki 36 lövésből 16-ot védett.

Mindkét csapat a gyors játékot erőltette, és bár a Magdeburg a 8. percben két góllal vezetett, a Szeged előbb M. Sostaric találataival egyenlített, majd egy 4-1-es sorozattal fordított, méghozzá úgy, hogy utóbbi időszakban négy percet emberhátrányban töltött.

A csongrádiaktól 7 játékos távozott és 6 érkezett a nyári szünetben, ehhez képest gyorsan és olajozottan működött a támadójáték, a védekezés pedig stabil volt. Az állandóságot ekkor Mikler Roland képviselte, aki ezúttal is bravúrosan védett. A németek csereként beállt kapusa, Nikola Portner is remekelt, az ő védéseire alapozva fordított, és a szünetben 18:17-re vezetett a Magdeburg.

Fantasztikusan kezdte a 2. félidőt a Szeged, és úgy is folytatta: 13 perc alatt 9-1-es sorozatot produkált, mert támadásban és védekezésben is tudott javulni, Mikler pedig továbbra is halmozta a bravúrokat, így a 47. percben már 28:21 volt az állás. Miután sorozatban háromszor betaláltak a németek, a svéd vezetőedző, Michael Apelgren időt kért. Együttese hét perc után szerzett ismét gólt, de Bánhidi Bence az első és egyetlen találatával bebiztosította a csongrádiak sikerét.

Érdekesség, hogy a vendégeknek öttel több kapura lövésük volt, mégis kettővel kevesebb gólt szereztek.

A két csapat harmadszor találkozott egymással, a Szeged két vereség után először győzött. A csongrádiak a héten a BL-címvédő Barcelona otthonában folytatják szereplésüket.

*

Az A-csoportban a veszprémiek győzni tudtak idegenben, Berlinben: Füchse Berlin (német)–VESZPRÉM HC 31:32! (16:16).

(Forrás: MTI)

***

A Besztercei Gloria – 17 meccs után – épp a BL-ben sikerült 30:26-ra legyőznie a Bukaresti CSM-t! A beszterceiek jó formában vannak, a hazai bajnokiban megverték a Rapidot is (24:22).

Aznap, amikor a CSM-s tigris, Románia (tán) legjobb kézilabdázója, a 36 éves Cristina Neagu bejelentette visszavonulását, a Dinamo férfi kézilabdázói 37:28-ra megverték Dánia ezüstérmesét, a Fredericiat a BL első fordulójában.

A szegedi Bodó Richárd (b2), valamint M. Musche (b1) és A. S. Cuenca (j) a szegedi Pick Arénában

(Fotó: MTI/Ujvári Sándor)