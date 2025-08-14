A Paris Saint-Germain először hódította el a trófeát

A Paris Saint-Germain labdarúgócsapata nyerte az Európai Szuperkupát: a Bajnokok Ligájában címvédő francia együttes kétgólos hátrányból 2:2-re egyenlített, majd tizenegyesekkel 4:3-ra felülmúlta az Európa-ligában győztes Tottenham Hotspurt az udinei összecsapáson.

Paris Saint-Germain:

Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery (Li, 67.), Vitinha, Doué (Ramos, 77.) - Barcola (Mbaye, 67.), Dembélé, Kvarachelia (Ruiz, 60.)

Tottenham Hotspur:

Vicario - Pedro Porro, Romero, Danso, van de Ven - Joao Palhinha (Gray, 72.), Bentancur, Sarr (Bergvall, 91.) - Kudus (Tel, 79.), Richarlison (Solanke, 72.), Spence

Az angol gárda Micky van de Ven góljával szerzett vezetést az első félidő végén (0:1), majd a második elején az argentin Cristian Gabriel Romero fejesével megduplázta az előnyét (0:2).

A hajrában a dél-koreai Li Kangin révén szépített a PSG, a 85. percben Vitinha passza után Li 18 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1:2).

A rendes játékidő hosszabbításában egyenlíteni is tudott a PSG a portugál Goncalo Ramos által – a 94. perc: Hakimi ugratta ki a 16-os jobb oldalán Dembélét, aki pontosan centerezett, a berobbanó Goncalo Ramos pedig 5 méterről a kapuba fejelt (2:2).

Nem volt kétszer 15 perces hosszabbítás, egyből a tizenegyesek következtek, amelyek során a franciák bizonyultak higgadtabbnak… Az idegek csatájában előbb a párizsiaktól Vitinha rontott, majd az angoloknál Van de Ven és Tel hibázott – kapu mellé rúgtak –, így a végén a PSG ünnepelhetett a sírból visszahozva a mérkőzést. Második Szuperkupa-részvételük alkalmával először hódították el a trófeát a párizsiak.

A Szuperkupában először szereplő Tottenham kispadján ezzel a vereséggel mutatkozott be a dán vezetőedző, Thomas Frank.

(Forrás: MTI)

Luis Enrique (b) csapata fordított és a végére le is győzte Thomas Frank (j) angol csapatát

(Fotó: KóPé)