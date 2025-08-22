A péntek esti UTA–Unirea Slobozia-meccset Kovács István vezeti!

Írta:
2025. augusztus 22. 13:59 (péntek) /
Adrian Mihalcea jelenlegi csapata a volt gárdájával néz ma farkasszemet Aradon (Fotó: uta-arad.ro)

Az augusztus 22-én 19 órakor az aradi Neuman Ferenc aréna kifogástalan minőségű gyepjén sorra kerülő UTA–Unirea Slobozia-meccset a legjobb romániai bíró, a nagykárolyi Kovács István fogja vezetni.

A Digi Sport 1-en is követhető mérkőzés azért is lesz különleges, mivel ADRIAN MIHALCEA jelenlegi csapata (UTA) az egykori csapatával (Unirea Slobozia) csap majd össze a pontokért a Szuperliga 7. fordulójának nyitányán.

Az UTA jelenleg (6 forduló után) 12 pontos és a harmadik a tabellán, de bizony épp az Unirea Slobozia lohol a nyakában, 10 pontjukkal ők a negyedikek.

Az érdekesnek ígérkező mérkőzésen a korrekt játékvezetés (majdnem) borítékolható!

Hajrá fiúk, hajrá UTA!

Adrian Mihalcea jelenlegi csapata a volt gárdájával néz ma farkasszemet Aradon

(Fotó: uta-arad.ro)

