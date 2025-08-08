A törökök felfedezték a magyar Cristiano Ronaldót!

Óriási dicséretet kapott Sallai Roland Törökországban. Egy török újságíró elárulta, hogy arrafelé a szakmán belül csak úgy emlegetik a Galatasaray szélsőjét, mint a „magyar Cristiano Ronaldo”. Sallai Roland a Magyar Nemzetnek nyilatkozó török szakértő szerint annak ellenére is nagyobb szerepet kaphat a Galatasaray színeiben, hogy a nyakára hozták Leroy Sanét.

A magyar válogatott játékos tavaly nyáron igazolt a Galatasarayhoz a Bundesligából, ám az első isztambuli éve vegyes érzéseket kelthetett: török bajnok lett, de nem mindig a képességeihez illő szerepet kapott, Okan Buruk edző gyakran jobbhátvédként számított a technikás támadóra.

A 60-szoros válogatott szélső az előző idényben 33-szor lépett pályára a Galatában, hat gólt és egy gólpasszt jegyzett. A Galatasaray ma (08.08) este (20.30) a Gaziantep ellen kezdi meg a török bajnokságot.

(Forrás: origo)