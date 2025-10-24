A védőkorlátnak csapódott, súlyos balesetet szenvedett az F–1-es csapat pilótája

Nem a tervek szerint alakult Hirakava Rjó felkészülése a közelgő mexikói szabadedzésre, miután a japán pilóta hétfőn komoly balesetet szenvedett a Haas zandvoorti priváttesztjén.

A 31 éves versenyző a Mexikói Nagydíj első szabadedzésén Oliver Bearman helyét veszi át az amerikai istállónál, ám a felkészülése során kellemetlen incidens történt a holland versenypályán zajló TPC (Testing Previous Car) teszten.

Hirakava a Masterbocht kanyarból kigyorsítva vesztette el az uralmát az autó felett, amely háromszor is megpördült a tengelye körül, mielőtt a kilences kanyar külső részén található füves területre sodródott. Az autó először az orrával csapódott a falnak, majd a becsapódás következtében megpördült, és a hátulja is nekiütközött a védőkorlátnak.

A 2016-ban a Formula–1-be belépő Haas számára ez az első év, amikor TPC teszteket végezhetnek. Ez a formátum lehetővé teszi a csapatok számára, hogy privát teszteket folytassanak olyan régebbi autókkal, amelyek megfelelnek az elmúlt három év technikai szabályainak.

(Forrás: origo/gphirek)