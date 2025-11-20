A Veszprém ezúttal nyolc góllal verte a norvég bajnokot

A Veszprém házigazdaként 42:34-re (20:18) verte a norvég Kolstad HB-t a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 8. fordulójában, szerdán.

A Veszprém egy héttel ezelőtt 43:29-re győzött a Kolstad vendégeként.

A hazaiak eleinte nem tudták kihasználni, hogy teljes kerettel álltak fel, ellenfelüknek viszont ezúttal is több hiányzója volt. A 8. percben három, a 14. percben azonban megint csak egy találat volt a különbség, mert Simon Jeppsson ontotta a gólokat a norvégoknál. A cserék és az időkérés ellenére sem változott a játék képe.

A házigazdák hét, a vendégek kilenc lövést rontottak az első félidőben, és ez tökéletesen tükröződött az eredményen, hiszen 20:18-ra vezetett a Veszprém harminc percet követően.

A második felvonás elején egy 5-1-es sorozattal elhúzott a magyar bajnoki címvédő, amelynek ekkor már sokkal hatékonyabbak voltak a lövései.

Egy 4-0-s szakasszal tette még fölényesebbé vezetését a házigazda, amely az 51. percben már tízgólos előnyben volt, és végül nyolccal győzte le a norvég bajnoki címvédőt, amelynek eggyel több kapura lövése volt.

Nedim Remili hét, Ahmed Adel, Ahmed Hesam és Luka Cindric hat-hat góllal, Rodrigo Corrales 12, Mikael Appelgren öt védéssel vette ki részét a sikerből.

A túloldalon Jeppsson 11, Magnus Soendena hat alkalommal talált be.

Az öt győzelemmel és három vereséggel álló Veszprém egy hét múlva a BL-címvédő német Füchse Berlin otthonában lép pályára.

„Támadásban végig jók voltunk, sokat futottunk, a nehéz helyzetekre is általában könnyedén találtunk megoldásokat. Sajnos védekezésben rosszabbak voltunk, mint Norvégiában, és az első félidőben az egyensúly sem volt meg a játékunkban" – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón Xavier Pascual Fuertes veszprémi vezetőedző.

Hozzátette, a második félidőre aztán megoldották a problémáikat és megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.

Ali Zein, a One Veszprém HC (b) és Martin Hernes Hovde, a Kolstad Handball játékosa csatázik

(Foró: MTI/Vasvári Tamás)