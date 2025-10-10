A Veszprém végig vezetve nyert a Kielce ellen

A Veszprém házigazdaként 35:33-ra (21:15) legyőzte a lengyel Kielcét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 4. fordulójában, csütörtökön.

A magyar bajnoki címvédő keretéből Ahmed Hesam, a vendégektől Klemen Ferlin hiányzott.

Gyors játékkal kezdett mindkét együttes, ebben, illetve kapusteljesítményben is a hazaiak voltak hatékonyabbak. A 13. percben már három, a 22. percben pedig – Nedim Remili találataival és Rodrigo Corrales védéseivel – öt gól volt a Veszprém előnye (16:11). A lengyeleknek hárommal kevesebb kapura lövésük volt az első félidőben és hárommal többet hibáztak, így a szünetben hat gól volt a hátrányuk (21:15).

Az első felvonásban látottakhoz képest meglepően nagyot fordult a játék képe a második félidő elején: sokkal pontosabban, kevesebb hibával kézilabdázott a Kielce, amely két 3-0-s sorozattal felzárkózott 27:26-ra. Xavier Pascual Fuertes vezetőedző időkérése után rendezték soraikat a hazaiak, egy 5-1-es szériával ismét megnyugtató előnyre tettek szert. A sok játékmegszakítás miatt ekkor már nem volt olyan lendületes a játék, mint korábban, ezt kihasználva a vendégek egy 4-1-es sorozattal megint felzárkóztak.Az 58. percben úgy tűnt, hogy Hugo Descat büntetőjével biztossá vált a házigazdák sikere, ám 63 másodperccel a vége előtt a lengyelek hátránya megint csak egy találat volt. Az utolsó percben Nedim Remili lövése a kapufáról kipattant, a vendégek gyors ellentámadása során két szabálytalanság is történt, a bakonyiak visszakapták a labdát, és Gasper Marguc beállította a 35:33-as végeredményt.

A mezőny legjobbjának megválasztott Remili 9, Descat 8, Ivan Martinovic és Ahmed Adel öt-öt góllal, Rodrigo Corrales kilenc védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Piotr Jarosiewicz nyolc, Aleks Vlah öt találattal, Bekir Cordalija hét védéssel zárt.

A két csapat 20. egymás elleni BL-mérkőzésén öt Kielce-győzelem és három döntetlen mellett 12. alkalommal nyert a Veszprém.

A három győzelemmel és egy vereséggel álló bakonyiak egy hét múlva a portugál Sporting CP vendégei lesznek a BL csoportkörében. (Szerk. megj.: Nem kis meglepetésre a Sportingot óriási gólkülönbséggel győzte le (28:39) saját pályáján a francia HBC Nantes vendég csapata.)

Később, a B csoportban: Barcelona–OTP BANK-PICK SZEGED 31:28 (14:13).

Mario Sostaric nyolc, Bánhidi hat góllal, Mikler Roland hat, Tobias Thulin három védéssel zárt.

A két együttes 27. alkalommal találkozott egymással a nemzetközi kupaporondon, egy döntetlen és hat Szeged-siker mellett immár húsz Barcelona-győzelmet számlál a párharc.

A két győzelemmel és két vereséggel álló csongrádiak jövő szerdán a BL-címvédő német SC Magdeburgot fogadják.

Rosta Miklós öt gólt lőtt a Dinamonak, de bukaresti csapata 32:31-re kikapott a Füchse Berlin otthonában. Szünetben még a Dinamo vezetett 18:16-ra. A berliniek győztes gólja az utolsó másodpercekben, 7 méteresből született. A Füchsében kiemelkedett a 11 gólt szerző Gidsel teljesítménye.

(Forrás: MTI, gsp)

A veszprémi Nedim Remili (j) dobásra készül

(Fotó: MTI/Vasvári Tamás)