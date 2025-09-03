Atlétikai vb – Gyulai Miklós: Halász Bence mindig tud sporttörténelmet írni

Gyulai Miklós szerint a kalapácsvető Halász Bence nagy eséllyel száll harcba a világbajnoki aranyért a jövő szombaton kezdődő tokiói világbajnokságon.

„Büszkék lehetünk a 17 indulóra" – nyilatkozott a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke az M1 aktuális csatornának a hétfői csapathirdetésről, kiemelve, ez a létszám a sokévi átlagnak megfelelő. Jelezte, a 2023-as budapesti vb-vel, amelyen 32 atléta vett részt, ez nem hasonlítható össze, mivel akkor egy hazai rendezésű versenyről volt szó az előző olimpiai ciklus végén.

Hozzátette, a 17 induló mellett további három olyan versenyző van, akik ott lehetnének a vb-n, ketten szakmai okokból maradnak távol, a többpróbázó Krizsán Xénia pedig sérülés miatt.

Az esélyekre rátérve hangsúlyozta, az olimpiai ezüstérmes Halász Bence idei eredménylistája alapján – többek között 83,18 méterre javította egyéni csúcsát – „nagy eséllyel száll harcba a végső győzelemért is". A magyar atlétikának a súlylökő Márton Anita révén már van fedettpályás világbajnoka, de a szabadtéri vb-arany sporttörténelmi tett lenne.

„Egy profi, jó mentalitású, jó versenyzői képességekkel megáldott atlétáról beszélünk" – fogalmazott az Eb-ezüst-, vb-bronzérmes Halász Bencéről a MASZ elnöke.

Gyulai Miklós úgy vélte, további 1–3 versenyző eljuthat a döntőig. Kiemelte, van két olyan 400-as futó, Molnár Attila és Enyingi Patrik, akik joggal pályáznak minimum az elődöntőre, de a finálé sem elérhetetlen számukra. A sprinter Takács Boglárka pedig átlépheti a 11 másodperces álomhatárt.

(MTI)

Halász Bence a férfi kalapácsvetés döntőjében a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj versenyen Budapesten

(Fotó: MTI/Vasvári Tamás)