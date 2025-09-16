Atlétikai vb – Meglepetés 100 méter női gáton

A női 100 gátasok fináléja nem várt eredménnyel zárult.

Az elképesztően erős mezőnyben gyakorlatilag szinte mind a nyolc sprinternek volt esélye az éremre, az aranyra viszont elsősorban az olimpiai bajnok Masai Russell és a világcsúcstartó Tobi Amusan volt a favorit.

A rajt aztán mindkettejüknek gyengére sikerült, ellentétben a svájci Ditaji Kambundjival és az amerikai Grace Starkkal.

A nagy hátrányból Amusan folyamatosan jött fel, Starkot meg tudta előzni, a svájci viszont végig koncentrált és gyors maradt, végül 12.24 másodperces országos csúccsal győzött, a nigériai pedig második lett 12.29-cel. Russell a startot követően Amusanhoz hasonlóan zárkózott, az ötödik gáton viszont megbillent, így végül csak a negyedik helyen ért célba Stark mögött.

***

A női kalapácsvetők fináléja izgalommentesen alakult, a címvédő és olimpiai bajnok kanadai Camryn Rogers kiemelkedett a mezőnyből, öt érvényes kísérletéből néggyel megnyerte volna a versenyt, győztes eredménye 80,51 méter volt.

***

A tokiói világbajnokság keddi versenynapján Halász Bence, Rába Dániel és Szabados Ármin a kalapácsvetés döntőjében, Molnár Attila pedig a 400 méter elődöntőjében lesz érdekelt.

(Forrás: MTI)

A svájci Ditaji Kambundji (k) megnyeri a női 100 méteres gátfutás döntőjét a tokiói atlétikai világbajnokságon

(Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon)