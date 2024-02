Az aradi Luca Joldea egyéniben bronzérmet nyert

A hétfőtől szombatig zajló győri céllövő Európa-bajnokságon az aradi Luca Joldea – Gheorghe Pop tanítványa – két érmet is szerzett: a román válogatottal ezüstöt, egyéniben pedig bronzot. Dupla sikerével nagy örömöt szerzett Lucia Michalachenak, aki az Aradi CSM igazgatója és a romániai céllövők szövetségének elnöke is egyben.

A juniorok közt, sűrített levegős pisztollyal (10 m) Joldea az első helyen végzett az egyéni kvalifikációban és az élről került a 8-as döntőbe, amelynek helyeiért Európa nem kevesebb, mint 83 junior sportolója versengett. Luca Joldea pontosan lőtt, 578 ponttal megnyerte az izgalmas kvalifikációt.

A fináléban az aradi céllövőnek meg kellett elégednie a bronzéremmel (219,8 pont), az aranyérmes és új Eb-bajnok Ivan Rakitski (lengyel, 240,6) és a 2. Andreas Koeppl (német, 240,3) után.

Jó teljesítmény az Aradi CSM sportolójának, szinte megismételte a tavalyi bravúrját, amikor ugyanebben a versenyszámban junior Európa-bajnok lett. Lucia Michalache, Gheorghe Pop és Tóth Mónika a helyszínen támogatta Arad büszkeségét.

*

A 20 résztvevő nemzet közül Románia pisztolyosai kontinentális ezüstérmesek lettek – Luca Joldea, Daniel Feraru (CSS Dinamo) és Bucsiás Mátyás Levente (CSU Nagyvárad) felállásban.

A junior Európa-bajnok Ukrajna, a bronzérmes Azerbajdzsán csapata lett.

Szombat estig folytatódik még a győri lövész Európa-bajnokság, a pénteki (holnapi) nap fontos lesz az aradi Lucia Mihalache vezette szövetség számára, hiszen Laura Ilie és Roxana Sidi sportolók olimpiai kvalifikációját remélik a puskaversenyen.

***

Az első magyar érem már hétfőn megszületett, ráadásul aranyérem! Győrben a 10 méteres, olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságon Kálmán Bálint 251.2 körös teljesítménnyel megnyerte a junior fiúk légpuska versenyszámát. A nyolcas döntőben Somogyi Péter tanítványa az első öt lövés után az 5., a tizedik lövést követően már a 2. helyen állt. A folytatásban a magyar puskás percei következtek, aki a 12. lövés után az élre állt, és már nem is engedte ki a kezéből a győzelmet. Kálmán Bálint magabiztosságát jól mutatja, hogy az utolsó négy lövéséből kettő is 10.9 volt. A második svéd Victor Lindgren 248.9 körrel zárt, míg az osztrák Patrick Entner lett a harmadik 226.4 körrel.

*

A junior hölgyek 10 m-es légpisztolyos célba lövésén a magyarországi Domsits Olivia Ditta bronzérmes lett (215.0). Az aranyat a grúz Prodiashvili Mariami (242.2), az ezüstöt pedig a szlovén Slak Manja nyerte.

(Forrás: csmarad, hunshooting.hu)

Jobbra az egyéni bronzérmes Luca Joldea (kékben)

(Fotó: csmarad.ro)