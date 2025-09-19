Az aradi reptéren DRAG RACING gyorsulási versenyek a hétvégén

Mától (09.19) vasárnapig az aradi repülőtéren rendezik meg a Drag Racing gyorsulásverseny fináléját, az idei év végső etapját.
150 hazai és külföldi pilóta villantja meg autócsodáját és azok erejét, gyorsulási képességét. Ha szereted az üzemanyaggőz és a csikorgó abroncsok „illatát”, a felbőgő motorok zaját, ott a helyed a reptéri jármű-shown!
A szervezők mikrobuszos transzfert biztosítanak a parkoló és a versenyzóna között, kényelmes lelátókról nézheted a lélegzetelállító eseményeket, sőt, óriáskivetítőn visszajátsszák a legeket…
Ma, pénteken a tesztek 19 óráig tartanak. Szombaton időmérős kvalifikációk lesznek, míg a döntők vasárnap 13 órától zajlanak.
Jegyeket a helyszínen lehet kapni – egy napra 60 lej, bármely két napra 100 lej, mindhárom napra pedig 120 lej.
Óvatosabb közlekedésre szólítanám fel – ezen a hétvégén – az autópályára vagy a csálai erdőbe igyekvőket…
Az esemény plakátja
(dragracing.ro)
