Az fArad filmfesztivál a sportról, sportolókról szól!

A 2014-ben, az Aradi Polgármesteri Hivatal fővédnöksége alatt, az Arad Municípium Kulturális Központjának támogatásával indult útra a filmvetítéssel tanítani akaró fArad filmfesztivál – ötletgazdák Corina Șuteu, Insula 42.

Azóta már rengeteg víz lefolyt a Maroson, idén október 2–6 között immár a XI. kiírását szervezik az ARTA moziban, de fő érdekessége, hogy csak olyan filmeket fognak vetíteni, amelyeknek köze van a sporthoz, az élsportoláshoz és betekintést ad a sportsikerek elérése érdekében befektetett hatalmas energiákról, időről, fejlődésről és egyéni küzdelmekről.

Egyik-másik vetítésen jelen lesznek a filmrendezők is, velük kérdezz-feleleknek (Q&A) is teret adnak a rendezők.

A SPORTÉLETET MEGIDÉZŐ fArad FILMFESZTIVÁL PROGRAMJA:

• október 2 (szerda):

a 18.30 órai megnyitót követően levetítik Ilie Năstase profi teniszező életművéről készült, 103 perces NASTY c. filmet – amit kérdezz-felelek (Q&A) kötetlen beszélgetés követ az egyik rendezővel, Tudor Giurgiuval.

• október 3 (csütörtök):

18.30 Boom! Boom!: The World vs. Boris Becker (1. rész: Triumph) (rendező Alex Gibney), hazai premier, 1h 36’

20.30 John McEnroe: In the Realm of Perfection (r. Julien Faraut), 1h 35’ + Q&A a rendezővel

• október 4 (péntek):

18.30 Touché (r. Martina Moor), 1 h 27’ + Q&A

20.45 Witches of the Orient (r. Julien Faraut), hazai premier, 1h 40’ + Q&A

• október 5 (szombat)

16.30 Copa 71 (r. James Erskine, Rachel Ramsay), 1h 30’

18.30 Al Doilea Joc (r. Corneliu Porumboiu), 1h 37’

20.15 Games of the XXI Olympiad (r. Jean Beaudin, Marcel Carrière, Georges Dufaux), 1h 58’

22.00 A fesztivál záróbulija a Joy irodalmi kávéházban (Gheorghe Lazăr utca 1. szám)

• október 6 (vasárnap)

14.45 The Gamer (r. Jesse Jokinen, Petri Luukkainen), 1h 20’, hazai premier

16.30 The Defenders (r. Matthew Bate), 1h 30’, hazai premier

18.30 Muhammad Ali: The Greatest (r. William Klein), 1h 50’

20.45 Over the Limit (r. Marta Prus), 1h 14’.

A belépés INGYENES, szeretettel várnak minden sport- és filmrajongót!