Az FCSB és az Universitatea diadalmaskodott, a CFR,  a Győr és a Paks kikapott a nemzetközi porondon

Három román, két magyar együttes volt érdekelt csütörtökön este a labdarúgó Európa és Konferencia Liga selejtező 3. fordulójának első mérkőzésén. Kétgólos hátrányból fordított az FCSB.

A két magyar együttes, a Győri FC és a Paks volt érdekelt a Konferencia Ligában. Előbbi kikapott a svéd AIK Stockholm vendégeként, pedig a zöld-fehérek helyenként jobban is játszottak riválisuknál.

AIK Stockholm–Győri FC 2:1 (2:0).

A Paks az ukrán Zsitomirral csapott össze, ezt a meccset Eperjesen rendezték. A papírformát értékesítette a házigazda, a pihenő előtt kétszer is megzörgette a magyarok hálóját.

Zsitomir–Paksi FC 3:0 (2:0).

Az Európa Ligában a Kolozsvári CFR hazai környezetben fogadta a Bragát, a portugálok két ízben is vezettek, végül nyertek. Megjegyzendő, hogy nagyon jól kezdtek a kolozsváriak, az első 13 percben két nagy gólszerzési lehetőségük is volt. De aztán a veterán klasszisokkal a Gruia stadionba lépett portugálok is sebességre kapcsoltak. Első góljukat egy nagyon tiszta akcióból – beadás, kihelyezés, kapura lövés – szerezték. A Braga élt a lehetőségeivel, nehéz visszavágó vár a Kolozsvári CFR-re…

A másik EL-képviselő, az FCSB nem kezdett jól saját közönsége előtt, a koszóvói Drita megszerezte a vezetést a meccs elején. Aztán fokozatosan átvette az irányítást a Szuperliga címvédője, de a helyzeteik kimaradtak. A 2. félidő elején a koszovóiak értékesítettek egy ellentámadást, a kétgólos előnyből Bîrligea faragott, míg a 72. percben Grahovac kiegyenlített (2:2). A sírból hozta vissza a meccset az FCSB, a hosszabbításban értékesített Bîrligea büntetővel nyert 3:2-re, így nyílt maradt a párharc.

A Konferencia Ligában a Craiovai Universitatea a második játékrészben szerzett találatokkal nagy lépést tett a továbbjutás felé a szlovák Trnava ellen.

Universitatea Craiova–Spartak Trnava 3:0 (0:0).

Tán a kék-fehér craiovaiaknak ment a legsimábban a KL-odavágó…

