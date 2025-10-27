Az FK Csíkszeredához látogat a Sepsi OSK a Román Kupában

Székely rangadót rendeznek kedden, október 28-án a labdarúgó Román Kupában: az FK Csíkszereda a Sepsi OSK-t fogadja. A hazaiak győzelmet remélnek, és hét ponttal reális esélyt látnak a továbbjutásra. A belépőket hétfőn délután kezdik értékesíteni.

Mindkét csapat a bajnokságban legutóbb hazai pályán 1:1-es döntetlent játszott: az FK az élvonalban a Petrolul Ploiești ellen (amely az aradi UTA kupabeli ellenfele lesz csütörtökön 17 órától a Neuman Ferenc arénában), a Sepsi OSK pedig a másodosztályban a Besztercei Gloriával remizett.

A kedd délutáni FK Csíkszereda–Sepsi OSK Román Kupa-találkozó előtt Ilyés Róbert, az FK Csíkszereda vezetőedzője a vasárnap délutáni sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy meg szeretnék nyerni a mérkőzést. „Szükségünk van a keddi mérkőzésre, hogy megnyerjük, és a hátralévő két meccsen is legalább négy pontot szeretnénk szerezni. Ha sikerülne hét pontot begyűjtenünk, akkor reális esély lenne a továbbjutásra” – fogalmazott az FK Csíkszereda trénere.

Ilyés felidézte, hogy a két székelyföldi klub a 2014–2015-es szezonban találkozott utoljára hivatalos meccsen egymással a harmadosztályban. „Akkor itthon súlyos, háromgólos vereséget szenvedtünk, idegenben pedig gól nélküli döntetlent játszottunk. Ezek mindig különleges emlékek, hiszen két székely csapat találkozása külön ünnep. Büszkeséggel tölt el, ahogy tisztelettel fogadjuk egymást. Örülök, hogy a televízió (DGS 1, 16 óra) is közvetíti a meccset” – mondta.

A Sepsi OSK-ról szólva kiemelte, hogy a szentgyörgyiek keretében továbbra is több, élvonalbeli tapasztalattal rendelkező futballista szerepel. „Tudom a játékstílusukat, ismerem az erősségeiket és a gyenge pontjaikat. Egy kupameccsen mindig lehetnek meglepetések, de ezt most szeretném elkerülni. Hazai pályán kell érvényesítenünk az előnyünket, a csapat jó formában van, és ez a mérkőzés újabb önbizalmat adhatna a játékosoknak – különösen a következő, konstancai bajnoki előtt, a Farul ellen” – tette hozzá Ilyés Róbert.

(szekelysport)

Szerk. megj.: az FK CSÍKSZEREDA–SEPSI OSK kedden 16 órától, míg az UTA–PETROLUL csütörtökön 17 órától lesz követhető élőben a Digi Sport 1-en.

A Szuperligában, augusztus elején az UTA 2:1-re nyert a Petrolul otthonában

(Fotó: uta-arad.ro)