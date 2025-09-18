Bajnokok Ligája – A Liverpool és a PSG is győzelemmel rajtolt, Szoboszlai gólpasszt adott

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool FC és a címvédő Paris Saint-Germain is győzelemmel rajtolt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Az angoloknál Szoboszlai végig játszott és ezúttal a középpályán szerepelt, míg Kerkez a 86. percben állt be az Atlético Madrid ellen.

A találkozón hat perc elteltével már két góllal vezetett a Liverpool, előbb Mohamed Salah szabadrúgása változtatott irányt Andrew Robertsonon úgy, hogy utána a labda védhetetlenül pattant a kapuba, majd az egyiptomi támadó maga is betalált.

Az Atlético Madrid az első felvonás ráadásában szépített, majd Marcos Llorente második góljával a meccs hajrájában egyenlített is (2:2), de az utolsó szó a házigazdáé volt: a hosszabbítás második percben Szoboszlai szögletét Virgil van Dijk fejelte a vendégek kapujába, az Atléticót edző Diego Simeone pedig nem sokkal később előbb a szurkolókkal keveredett nézeteltérésbe, majd reklamálásért piros lapot kapott.

A címvédő PSG Marquinhos találatának köszönhetően már a 3. percben előnyben volt odahaza az Atalanta ellen, és a georgiai Kvarachelia góljával még úgy is sikerült megdupláznia a különbséget, hogy Barcola kihagyott egy büntetőt. A második játékrészben a párizsiak két újabb találattal tették magabiztossá sikerüket (4:0).

A legutóbbi kiírásban döntős Internazionaléból (edzőjük Cristian Chivu!) a francia Marcus Thuram öt percen belül kétszer is betalált az Ajax amszterdami stadionjában, és bár a két gól között eltelt a szünet is, az olaszok így is simán nyertek (0:2).

A játéknap rangadóját Münchenben játszották, ahol a házigazda Bayern Chalobah öngóljával, illetve Harry Kane büntetőjével 2:0-ra vezetett a klubvilágbajnok Chelsea ellen, és bár Cole Palmer néhány perccel később szépített, Kane újabb találatára már nem volt válaszuk a londoniaknak (3:1).

Korábban játszották:

Olimpiakosz (görög)–Páfosz FC (ciprusi) 0:0

Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) 2:2 (1:0)

Real Madrid-Olympique Marseille 2:1 (1:1)

Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 2:3 (2:1)

Juventus–Borussia Dortmund 4:4 (0:0)

Tottenham–Villarreal 1:0 (1:0)

PSV–Union Saint-Gilloise (belga) 1:3 (0:2)

Athletic Bilbao–Arsenal 0:2 (0:0).

(Forrás: MTI)