Baráth Péter csapata 2:0-ra verte az Universitatea Craiovát

Baráth Péter csapata, a lengyel Raków Czestochowa hazai pályán 2:0-ra legyőzte a román Universitatea Craiova együttesét csütörtökön a labdarúgó Konferencia-liga első fordulójában.

A kisvárdai és debreceni nevelésű védekező középpályás a 75. percben lépett pályára, a vendégek az 53. perctől emberhátrányban játszottak.

Az alapszakasz hat fordulója után az első nyolc rögtön a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezett együtteseknek egy oda-visszavágós párharcban folytatják a 16 közé kerülésért.

Konferencia-liga, alapszakasz, 1. forduló:

Fiorentina (olasz)–Sigma Olomouc (cseh) 2:0 (1:0)

Slovan Bratislava (szlovák)–Strasbourg (francia) 1:2 (0:2)

Legia Warszawa (lengyel)–Samsunspor (török) 0:1 (0:1)

Sparta Praha (cseh)–Shamrock Rovers (ír) 4:1 (2:0)

Celje (szlovén)–AEK Athén (görög) 3:1 (1:1)

Aberdeen (skót)–Sahtar Donyeck (ukrán) 2:3 (1:1)

Raków Czestochowa (lengyel)–Universitatea Craiova (román) 2:0 (0:0)

AEK Larnaca (ciprusi)–AZ Alkmaar (holland) 4:0 (1:0)

Shelbourne (ír)–Häcken (svéd) 0:0

Lech Poznan (lengyel)–Rapid Wien (osztrák) 4:1 (3:0)

Dinamo Kijev (ukrán)–Crystal Palace (angol) 0:2 (0:1)

Rayo Vallecano (spanyol)–Shkendija (északmacedón) 2:0 (2:0)

Omonia (ciprusi)–FSV Mainz (német) 0:1 (0:0)

Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Hamrun Spartans (máltai) 1:0 (0:0)

Zrinjski Mostar (bosnyák)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 5:0 (3:0)

Kuopion PS (finn)–Drita (koszovói) 1:1 (0:0)

Lausanne (svájci)–Breidablik (izlandi) 3:0 (3:0)

Noah (örmény)–HNK Rijeka (horvát) 1:0 (1:0)

(Forrás: MTI)