Benedek Mór egyre jobban hasonít Benedek Tiborra

2025. augusztus 22. 14:01 (péntek) /

Benedek Mór kilencévesen kezdett el vízilabdázni a KSI-ben, ugyanott, ahol annak idején apja is. Ott mutatkozott be az élvonalban, mielőtt tavaly a BVSC-hez igazolt. Az utánpótlás-válogatottakban régóta meghatározó játékos, sőt, korosztályos világbajnok is. Benedek Mór is tagja volt annak a magyar U18-as válogatottnak, amely 2024-ben megvédte világbajnoki címét Buenos Airesben, a döntőben Szerbia ellen 12:10-es győzelmet aratva – Mór két gólt szerzett a fináléban.

Érdekesség, hogy Benedek Tibor is 17 évesen szerezte első aranyérmét az U17-es Európa-bajnokságon, három gólt szerzett a döntőben. Mór ugyancsak 17 évesen lett bajnok az U18-as világbajnokságon, ahol szintén gólokkal járult hozzá a győzelemhez.

Mór jelenleg a BVSC felnőtt vízilabda csapatának tagja, 2025 májusában a (magyarországi) OB I-ben bronzérmet szerzett keret fontos tagja.

Édesapja, Benedek Tibor játékosként mindent megnyert, három olimpiai arany, világ- és Európa-bajnoki címek fűződnek a nevéhez, majd szövetségi kapitányként is vb-aranyat nyert. A magyar sport egyik legnagyobb alakja 2020 júniusában hunyt el, egy hónappal 48. születésnapja előtt.

(origo)

