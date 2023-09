BENU férfi vízilabda Magyar Kupa – Sorozatban hatodszor győztes a Ferencváros

A Ferencváros 11:6-ra nyert a Vasas ellen a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa vasárnapi döntőjében, így címét megvédve, sorozatban hatodszor hódította el a trófeát.

A 23. kupagyőzelmét begyűjtő zöld-fehérek ezzel beállították az ősi rivális Újpest rekordját, ugyanis a kupa történetében eddig csak egyszer, a lila-fehéreknek sikerült 1931 és 1936 között megszakítás nélkül féltucat alkalommal diadalmaskodniuk.

Az FTC-nél első győzelmét ünnepelhette vezetőedzőként Nyéki Balázs, aki az előző idényt követően Varga Zsoltot váltotta a kispadon. Utóbbi tíz év után távozott a zöld-fehérektől, hogy csak a szövetségi kapitányi posztra koncentráljon, s nyáron Fukuokában világbajnoki címre vezette a válogatottat.

BENU férfi Magyar Kupa, döntő: FTC-Telekom Waterpolo–A Híd-VasasPlaket 11:6 (3:1, 1:2, 4:0, 3:3)

Gólszerzők: Di Somma, Mandic, Német 2-2, Varga Dé., Vigvári Ve., Nagy Á., Jansik, Varga Vi. 1-1, ill. Dedovic 2, Randelovic, Konarik, Rasovic, Bátori 1-1.

A nyitónegyed a Ferencváros remek védekezéséről és a világbajnok Vogel Soma bravúros védéseiről marad emlékezetes. A zöld-fehérek kapusa többek között Burián Gergely ziccerét is fogta.

A 2. felvonásban a Vasas védekezése is feljavult, a kapuban Lévai Márton is elkapta a fonalat, ennek is köszönhetően egy gólra jöttek fel a piros-kékek.

Az FTC a 3. negyedben megtörte ellenfele lendületét, könnyedén szerezte a gólokat, hátul pedig rendkívül jól dolgozott, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a finálét.

A záró nyolc percben már csak a pontos végeredmény volt a kérdés, az FTC végül magabiztos játékkal 11:6-ra diadalmaskodott.

(MTI)