BENU vÍzilabda-kupa – Legyőzte az olimpiai bajnokot, másodikként zárt a házigazda magyar válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 13:12-re legyőzte az olimpiai bajnok szerb együttest a margitszigeti BENU Kupa felkészülési torna vasárnapi zárónapján és a második helyen végzett.

Magyarország–Szerbia 13:12 (4:4, 4:1, 3:4, 2:3)

A magyar gólszerzők: Vigvári Ve., Varga 3-3, Fekete, Burián 2-2, Nagy Á., Vismeg, Vámos 1-1.

A nyitónegyed összesen nyolc gólt hozott egyenlő eloszlásban, a második játékrészt azonban fölényesen nyerte Varga Zsolt csapata.

A harmadik negyed közepén már öt góllal is vezettek a magyarok, de az örök rivális szerbek innen is visszakapaszkodtak, a záró felvonásban ki is egyenlítettek, de mivel Burián Gergely hajrában szerzett góljára már nem érkezett válasz, magyar siker lett a vége.

A BENU Kupa első két napja után mindegyik résztvevő csapatnak egy-egy győzelme volt, s miután vasárnap reggel a spanyolok megverték Montenegrót, ők nyerték tornát a hazaiak és a montenegróiak előtt. A szerbek lettek a negyedikek.

A végeredmény: 1. Spanyolország, 2. Magyarország, 3. Montenegró, 4. Szerbia.

A magyarok július 12-én Ausztrália ellen játsszák első mérkőzésüket a szingapúri világbajnokság csoportkörében, majd Japánnal és Spanyolországgal találkoznak. Az utazó csapatot kedden hirdeti ki a szövetségi kapitány.

(Forrás: MTI)

Vigvári Vendelnél a labda

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)