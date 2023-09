Birkózó-vb – Losonczi Dávid vitatható vereség után ezüstérmes

A kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában szereplő Losonczi Dávid a fináléban nagy hátrányból felállt, majd közel egy percig tusközelben tartotta török ellenfelét, végül azonban 8:7-re kikapott, így ezüstérmet nyert vasárnap a belgrádi birkózó-világbajnokság zárónapján.

A vasárnapi döntőben a török Ali Cengiz volt az ellenfele, aki a meccs vége fele hat pont előnnyel már remek helyzetben volt, ám talán éppen az aranyérem közelsége miatt megpróbálkozott egy pörgetéssel, Losonczi azonban gyönyörűen ráfordult és rögtön visszatámadott, billentett és tusveszélyes helyzetbe szorította ellenfelét. A fiatal magyar birkózó közel egy percig próbálta leszorítani Cengizt, és a lelátóról többször egyértelműnek tűnt a két váll, amit a hosszú másodpercek alatt a mérkőzésvezető már kétszer is megítélt volna, de a szőnyeg két végében ülő bíró (szőnyegelnök és pontozóbíró) nem adott erre engedélyt, majd a török ki tudott fordulni a hasára. A menekülést szabálytalannak ítélték, így Cengiznek vissza kellett hasalnia a szőnyegre, ekkorra azonban – a visszatámadással és a közben produkált billentéssel, illetve a szabálytalansággal 7:7-re egyenlítő, de így is hátrányban álló – Losoncziban nem maradt erő. Képtelen volt akciót csinálni, ahogy a hajrában is csak egy szabálytalan levitelre futotta erejéből, így végül – egy elutasított challenge miatt – 8:7-re veszített.

„Felfoghatatlan számomra, hogy egy vb-döntőben betusolnak valakit és nem ütik le a tust. Egyszerűen nem tudom, nem értem” – háborgott Módos Péter szövetségi kapitány közvetlenül a döntő után.

Losonczi Dávid a vegyes zónában elkeseredetten nyilatkozott, de hangsúlyozta, hogy így is büszke magára, az érem és az olimpiai kvóta rengeteget jelent a számára.

„Az egész világbajnokságon jól birkóztam, szerintem most is többet tettem a töröknél a győzelemért, úgy éreztem, be is tusoltam, de a bírók nem így látták, a jóisten ezt valamiért most nem akarta” – mondta Losonczi.

(Forrás: MTI)