Bízhat a jó kezdésben a Ferencváros

Saját közönsége előtt kezdi meg szereplését csütörtök este a magyar bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga 2025/2026-os kiírásának alapszakaszában, mégpedig a cseh Viktoria Plzennel szemben, amelyet februárban a második számú európai kupasorozat nyolcaddöntőjébe jutásért rendezett párharc első meccsén 1:0-ra legyőzött.

Robbie Keane vezetőedző tanítványai aztán mégsem zárták sikerrel a februári csatát, idegenben ugyanis 3:0-s vereséget szenvedtek és nem jutottak tovább.

A Bajnokok Ligája főtáblájáról a selejtező utolsó fordulójában lecsúszott zöld-fehér alakulat az Európa Liga előző kiírásában 12 pontot gyűjtött az alapszakaszban, ez pedig bőven elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz, ugyanakkor két további pont megszerzésével már egyenes ágon nyolcaddöntős lett volna az együttes.

A mostani sorozatban sem kedvezőbb a Ferencváros sorsolása, nagyjából ugyanolyan erőt képviselő ellenfelekkel szemben kell összeszednie várhatóan minimálisan 10 pontot, az előző idényben ugyanis legalább ennyi kellett ahhoz, hogy egy csapat az első 24-ben zárjon. A lebonyolítás szerint a főtáblás küzdelmek első nyolc helyezettje jut egyenes ágon a legjobb 16 közé, a 9–24. helyezettek pedig rájátszásban küzdenek meg egymással – oda-visszavágós párharcokban – a nyolcaddöntőbe kerülésért.

A Ferencváros a Diósgyőr elleni 2:2-es döntetlennel készült fel a Plzen elleni európai kupameccsre: múlt pénteken a Groupama Arénában már kétgólos előnyben volt a miskolci együttes, majd a szünetben csereként beállt Gruber Zsombor duplájával tartott végül otthon egy pontot az FTC. A Plzennek rosszabbul sikerült a legutóbbi bajnoki meccse, szombaton 2:1-es vereséget szenvedett a Sparta Praha otthonában, ráadásul a találkozó utolsó 15 percét emberhátrányban játszotta le.

A Plzen a cseh bajnokság legutóbbi idényében másodikként végzett, így indulhatott a BL-selejtezőben, ahol a svájci Servette kiejtése után a Glasgow Rangers már túl nagy falatnak bizonyult a számára és átkerült az Európa-ligába.

A Ferencváros a hazai pálya előnyét is kihasználva és az ellenfelet jól ismerve bízhat a sikeres kezdésben, a három pont megszerzése ugyanis nemcsak lendületet adna a játékosoknak, hanem a végelszámolásnál is sokat számíthat.

A magyar bajnoki címvédő a következő héten a belga Genk, majd a harmadik fordulóban, október 23-án a Red Bull Salzburg vendége lesz, november elején pedig a bolgár Ludogorecet fogadja. Később a Fenerbahcéval és a Nottingham Foresttel idegenben, a Glasgow Rangersszel és a Panathinaikosszal otthon találkozik az FTC.

A FERENCVÁROS–VIKTORIA PLZEN mérkőzés – amelynek játékvezetője a holland Sander van der Eijk lesz – (magyar idő szerint) 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában és az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió, valamint a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.

(Forrás: MTI)