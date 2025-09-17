Bozsik Péter kapta a Szepesi-, Zakariás Ágnes és Tamás az Östreicher-díjat

Bozsik Péter, az M4 Sport szakkommentátora, korábbi szövetségi kapitány és magyar bajnok edző, a 100 éve született Bozsik József fia vehette át a Szepesi-díjat, Zakariás Ágnes és Tamás, az Aranycsapat másik fedezetének, Zakariás Józsefnek a gyermekei pedig az Östreicher-díjat a Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány keddi rendezvényén.

Szöllősi György, az alapítvány kuratóriumi elnöke beszédében kiemelte: a díjakat 2015 óta immár 11. alkalommal adták át, de először a tavaly megnyílt Puskás Múzeumban. Amint elhangzott, a Szepesi György-díjat évről évre egy olyan sportújságírónak ítélik oda, aki elkötelezett a magyar labdarúgás ügye iránt, míg az Östreicher Emil-díjat olyan hozzátartozó, vagy hozzátartozók kapják, akik a háttérből segítették egy korábbi nagy futballista pályafutását, életét.

Bozsik Péter a Szepesi-díjat a hivatalos indoklás szerint a magyar labdarúgás több évtizedes, az Aranycsapat szellemiségéhez, örökségének méltó szolgálatával, televíziós szakértőként a magyar bajnoki és válogatott futballmérkőzéseken végzett példaértékű, magas színvonalú, széles körben népszerű munkájával érdemelte ki.

Bozsik Péter elmondta, gyerekként tudósításokat írt az apjával vívott „véres gombfoci-meccsekről", így a díj furcsa beteljesülése a média, a sport és a futball találkozásának.

Zakariás Ágnes és Tamás az Östreicher-díjat édesapjuk a legendás Aranycsapat-fedezet, emlékének odaadó ápolása, a Budafok labdarúgásáért, a Zakariás József Labdarúgásért Alapítvány és a BMTE céljaiért végzett tevékenységük, személyes szerepvállalásuk elismeréseként kapta meg.

Zakariásékat Schmitt Pál volt köztársasági elnök, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke és Jakab János, Zakariás József volt játékosa, a Budafoki MTE jelenlegi tiszteletbeli elnöke méltatta.

Schmitt Pál többek között az Aranycsapat játékosának szerénységét, sokoldalúságát és az edzőként Guineában elért sikereit emelte ki, Jakab János pedig azt, hogy a kiváló fedezet a londoni 6:3-as győztes mérkőzésen 35-ször vette el a labdát az angoloktól és valamennyiszer pontosan passzolt valamelyik csapattársához.

Zakariás Ágnes köszönő beszédében kiemelte, hogy bár édesapját sokszor az Aranycsapat szürke eminenciásaként emlegetik, ő azonban inkább arra büszke, hogy az Aranycsapat legfontosabb öt mérkőzésén, az olimpiai, a világbajnoki és az Európa-kupa-döntőben, valamint az angolok elleni 6:3-as és 7:1-es találkozón is játszott.

Mindkét elismerés egymillió forintos pénzjutalmát a Provident Pénzügyi Zrt. biztosította, amelynek a vezérigazgatója, Boczán Viktor a díjátadó keretében aláírt egy megállapodást Szöllősi Györggyel, amelynek értelmében a cég 2026-tól újabb három évig állja a díjakkal járó pénzjutalmak összegét.

A rendezvényen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki Kő András újságíróval – a Bozsik Józsefről szóló könyv szerzőjével – adta át a Szepesi-díjat Bozsik Péternek.

(MTI)

Szöllősi György beszédet mond a Szepesi-díj és az Östreicher-díj átadásán a Groupama Arénában. A díjakat tizedik alkalommal ítélte oda a Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány.

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)