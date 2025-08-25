Bundesliga – A Bayern München kiütötte Gulácsiékat a szezonnyitón

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig kiütéses, 6:0-s vereséget szenvedett a címvédő Bayern München vendégeként a német labdarúgó-élvonal 2025/26-os szezonjának nyitányán.

A bajor sztárcsapat a duplázó francia Michael Olise vezérletével már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, mivel a szünetig háromgólos előnyt alakított ki.

A fordulás után az angol Harry Kane 14 perc alatt elért mesterhármassal tette kiütésessé a hazai sikert.

Mindkét magyar válogatott futballista végigjátszotta a találkozót, Orbán a 34. percben sárga lapot kapott.

(MTI)