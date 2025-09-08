Carlos Alcaraz nyerte az US Opent, legyőzte Jannik Sinnert és elvette tőle a világelsőséget

2022 után 2025-ben is Carlos Alcaraz nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokságot, az US Open férfi versenyét.

Az elődöntőben Novak Djokovicot búcsúztató spanyol klasszis négy szettben győzte le a címvédő és világelső Jannik Sinnert, aki mivel nem tudta megvédeni címét, hétfőtől (09.08) elvesztette első pozícióját a ranglistán, jelenleg második. A 3. a német Alexander Zverev, míg a 24-szeres GS-tornagyőztes Novak Djokovic három helyet előre lépve negyedik.

Először fordult elő a sportág történetében, hogy egy évben mind a négy Grand Slam-tornán az első és második kiemelt játssza a férfi egyéni döntőjét. Ausztráliában Sinner és Zverev párbajozott (akkor még 2. volt a német), a Garroson és Wimbledonban pedig az olasz és spanyol klasszis csatájának tapsolhatott a közönség. Emellett a US Open férfi egyéni döntője volt talán a történelem legjobban biztosított teniszmeccse, mert Donald Trump kilátogatott az Arthur Ashe stadionba és ennek megfelelően a titkosszolgálat vette át a beléptetést – csúszott a kezdés majdnem egy órát, mert sokan nem értek időben helyükre.

Vasárnap délutánra kifejezetten csípős, hideg időjárás érkezett New York fölé és az is elképzelhető volt, hogy elered az eső, ezért a szervezők inkább behúzták az Arthur Ashe tetejét. A fedett pályás körülmények talán Sinnernek kedveznek inkább, de Alcaraz is nyert már idén fedett pályás versenyt, még az év elején Rotterdamban.

A meccs első játéka rögtön remek teniszt hozott, Sinner adogatott, de második szervái mögött eléggé halovány volt, Alcaraz pedig nagyon éles játékkal rögtön eljutott fogadóelőnyig. Az első bréklabdát még hárította Sinner egy jó szervával és volt labdája a gémhez, de a spanyol visszaküzdötte magát és végül elvette riválisa szervagémjét.

Az alapvonalról rettentően stabilan játszott Alcaraz és a hálónál is tökéletesen röptézett. Bajban volt Sinner, mert az első gémekben abszolút fölé kerekedett spanyol riválisa, akinek élményszámba mentek a megmozdulásai és volt néhány csodálatos megoldása. 3:1-nél, Sinner szervagémjében Alcarazé lett az első két pont, a másodikat szenzációs félröptével oldotta meg, de végül nem jutott el újabb fogadóelőnyig, mert az olasz összekapta magát és jó szervákkal operált. 4:2-nél, lassú labdákkal viszont már tehetetlen volt a világelső, az alapvonalról és a hálónál is hibázott egyet, Alcaraz pedig köszönte szépen a lehetőséget, és szetten belül másodjára lebrékelte riválisát. Saját adogatása mögött nagyon gyorsan megoldotta a feladatot a spanyol, labdamenetet sem vesztett és kiszerválta a szettet (6:2).

Az összességében tükörsima első játszmán túl az is aggodalomra adott okot Sinnernél, hogy fogadóként mindössze három pontot nyert és közelében sem volt annak, hogy esélye legyen Alcaraz szerváinál. A második felvonás elején is hasonló volt a helyzet, a spanyol klasszis semmire nyerte meg első szervagémjét, de ezt követően, fokozatosan Sinner megérkezett a meccsbe: hiba nélkül játszott az olasz, sokkal agresszívabban, Alcaraz koncentrációja pedig kicsit csökkent. Ezúttal Sinnernek voltak csodálatos megoldásai, és szetten belüli második fogadógémjét vesztett pont nélkül nyerte el, majd mellé tette saját adogatását, amivel elhúzott 4:1-re. Egyébként ez volt mindössze a harmadik alkalom az idei US Openen, hogy lebrékelték Alcarazt.

2:5-nél a spanyolnak a szettben maradásért kellett adogatnia, ezt a feladatot még megoldotta, de a neheze még csak ekkor várt rá, fogadóként, főleg úgy, hogy Sinner új labdákkal adogatott. Nem is volt igazán sansza Alcaraznak, hogy közel kerüljön a brékhez, egy pontot nyert a gémben és Sinner magabiztosan kiegyenlített (6:3).

Annak ellenére, hogy a spanyol teniszező első alkalommal vesztett szettet a tornán, sokkal jobb tenisszel jött vissza a harmadik játszma első gémjeire. Agresszívabb volt és pontosabban is teniszezett, volt, hogy az alapvonalon túlról ütött csodás lecsapást. Harmadik szett 1:0 és 30:30 után Sinner saját szervája mögött kettő jelentőset hibázott tenyeres oldalról, ami az adogatójátékába került – Alcaraz rögtön ellépett 3:0-ra.

Félelmetes tenisszel rukkolt elő a spanyol és nagyon hamar eljutott újabb három fogadóelőnyig riválisa szervagémjében. Az alapvonalról irányított és ütötte a nyerőket, Sinner pedig bele is hibázgatott néha, így Alcarazé lett a szett első négy, majd ötödik gémje is. Sinner kinézett csapatára, újabb hullámvölgybe került némileg váratlanul, miután a második felvonás abszolút róla szólt. Az olasz világelső alig tudott pontot csinálni első szervája mögött, ekkor nyolcból csak három labdamenet lett az övé és hasonló volt a helyzet második szerváknál is. Végül elkerülte Sinner, hogy nyert gém nélkül bukja el a szettet, hozta adogatását de ez semmin nem változtatott: Alcaraz 29 perc alatt megnyerte harmadik játszmát (6:1).

Rögtön a negyedik szett elején maratoni játékba keveredtek a felek, Sinner továbbra is szenvedett azzal, hogy beüsse első szerváit, fogadóként pedig Alcaraz ugyanúgy harapott és agresszív maradt. El is jutott a spanyol klasszis két fogadóelőnyig, de egyiket sem tudta kihasználni, és ugyan négyszer is egyenlő volt, Sinner kihúzta magát a bajból és hozta adogatását. A mérkőzés ekkor remek színvonalú volt, csodálatos ütésváltások követték egymást, melyek jelentős részét azért a spanyol nyerte. 2:2-nél kulcsfontosságú gém következett, 30:30 után az olasz klasszis ütött egy kettős hibát majd világgá ütötte ziccerben a tenyeresét, amivel fájó módon bukta el szervagémjét.

Ugyan egyből utána apró reménye lehetett volna a visszabrékre, 15:30-ja volt Alcaraz szervagémjében, de ezt követően nagyon összekapta magát a spanyol és három pontot nyerve zsinórban behúzta a gémet. Duzzadt az önbizalomtól Alcaraz, kizárólag saját szerváraira koncentrált már, úgy került egy játékra a végső győzelemtől, hogy pontot sem engedélyezett Sinnernek. A meccsben maradásért adogatott az olasz, és ezt még ugyan megoldotta, csak ekkor jött a neheze.

Az első labdamenetben parázs ütésváltás alakult ki, agresszív volt Sinner, amennyire csak tudott, de végül ő csapta el a tenyerest. Nem jöttek Alcaraz első szervái, de második mögött is megoldotta és mivel nem volt eléggé pontos Sinner támadó ritörnje, nyerőt ütött belőle a spanyol. 30:15-nél szenzációs rövidítést ütött Alcaraz, amit elért riválisa, de nem tudott pályára ütni. Két mérkőzéslabda. Az elsőt Sinner egy elképesztően pontos és erős tenyeressel hárította, a másodikat pedig egy nyerő ritörnnel tette semmissé. Kicsit izgult Alcaraz, nem húzta meg annyira ütéseit, de egyenlőnél újra pontos volt és harmadik meccslabdához jutott.

Ekkor ütött egy tökéletes első szervát, amihez hozzá sem tudott érni Sinner, így Carlos Alcaraz négy szettben megnyerte a Us Open fináléját (6:4).

A 22 éves spanyol teniszező pályafutása hatodik Grand Slam-címét nyerte, a másodikat New Yorkban és ezzel hétfőtől visszaszerezte a világelső pozícióját. Alcaraz legutótt 2023 szeptemberében volt a világ tetejét, Sinner regnálása pedig a tavalyi Roland Garros óta, mintegy 65 héten keresztül tartott.

(Forrás: index, MTI)

A spanyol Carlos Alcaraz a győzelmét ünnepli az olasz Jannik Sinner elleni mérkőzése végén az amerikai nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének döntőjében a New York-i Flushing Meadowsban 2025. szeptember 7-én

(Fotó: MTI/EPA/John G. Mabanglo)