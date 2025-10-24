Cristiano Bergodi vette át a Kolozsvári U irányítását, az olasz szakember eltökélten érkezett

Csütörtökön sajtótájékoztató keretében mutatták be a tapasztalt szakvezetőt, Cristiano Bergodit a Kolozsvári U-nál, akinek elmondása szerint az első számú célja az, hogy az együttes minél hamarabb emeljen a játéka színvonalán, és sikerüljön kilábalni a hullámvölgyből.

Bergodi két Román Kupát és egy Szuperkupát nyert a Sepsi OSK-val, most is kiemelt hangsúlyt fektet majd a Román Kupára, és a bajnokságban is a felsőházi rájátszásért küzd új csapatával.

Az olasz mesternek nagy tervei vannak a kolozsváriak kispadján, elmondása szerint be kell bizonyítsák, hogy képesek bejutni a Szuperliga felsőházi rájátszásába, valamint a Román Kupát is kiemelten kezelik, hiszen a végső győzelem esetén indulhatnak az európai kupaporondon.

„A célunk az, hogy igyekezzünk minél jobban játszani, és majd meglátjuk, mi lesz. Lentről nézve a rájátszás messzinek tűnik, de valójában nincs is olyan távol. Meg akarjuk mutatni, hogy képesek vagyunk bejutni oda, de egyelőre nem állunk jól a tabellán. Egy edzőnek időre van szüksége, de próbálunk minél gyorsabban előre lépni. A kupa egy cél számunkra, a megnyerésével szerepelhetünk az Európa Ligában” – fogalmazott a sajtótájékoztatón Bergodi.

Kiemelte, hogy ez a pillanat hasonlít arra, amikor 2021-ben elkezdte a tevékenységét a Sepsi OSK-nál, ahol aztán a legnagyobb sikereket érte el, két Román Kupát és egy Szuperkupát nyert a háromszéki klubbal, a 2023-as kupadöntőben éppen a Kolozsvári U ellen diadalmaskodtak.

Érdekesség, hogy a kupasorozat csoportkörében Cristiano Bergodi ellenfele lesz az OSK-nak, a két együttes a 2. fordulóban december elején Sepsiszentgyörgyön találkozik egymással.

A Kolozsvári U tizenhárom forduló után 14 ponttal a 10. helyen áll a bajnoki tabellán. A csapatnak öt pont a hátránya a 6., utolsó felsőházi pozíciót elfoglaló Galaci Oțelullal szemben, amellyel szombaton 16 órától idegenben játszik.

(szekelysport)