Csütörtök este MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA teremfoci-párharc (is)!

Sok érdekes sporteseményt követhetnek figyelemmel ma, szeptember 18-án a kedves sportrajongó tv-nézők.

Női kézilabdában például 18 órától egy barátságos meccset, a ROMÁNIA–FRANCIAORSZÁG felkészítőt követhetik figyelemmel a Digi Sport 1-en vagy a Prima Sport 1-en.

De Veszprém férfi kézilabdázói is küzdenek a BL csoportkörében, 19.45-től: Veszprém–Nantes (DGS 4).

21 órától az M4 Sporton és a Pro Arenan MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA teremfoci, Európa-bajnoki pótselejtező (odavágó).

Ha mégis a nagypályás foci mellett dönt, élőben nézheti több sztárcsapat első fordulós BL-csatáját – többek között pályára lép a Barca, a Man. City és a Napoli is.

Csütörtöki BL-program:

19.45: FC Bruges (belga)–Monaco (DGS 2)

19.45: Koppenhága (dán)–Bayer Leverkusen (DGS 1)

22.00: Manchester City–Napoli (DGS 2)

22.00: Eintracht Frankfurt–Galatasaray (DGS 3)

22.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)

22.00: Newcastle United–Barcelona (DGS 1).

Jó szurkolást!