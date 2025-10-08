Csütörtökön rajtol a rövidpályás gyorskorcsolya vk – Indul a harc az olimpiai kvótákért

Október 9-én a kanadai Montrealban megkezdődik a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozata, amely ezúttal hat helyett csak négy állomásból áll, viszont ez alapján osztják ki a kvótákat a jövő évi, milánói téli olimpiára.

A magyarok a négy évvel ezelőttihez képest szerényebb reményekkel szállnak harcba az ötkarikás indulási jogokért, ennek pedig nemcsak az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Liu fivérek országváltása az oka, hanem Jászapáti Petra súlyos sérülése is, ugyanis az idén 500 méteren Eb-győztes versenyző térdében nyáron elszakadt az elülső keresztszalag. Nélküle igazi éremesélyes magyar induló ugyan nincs, de a női váltó még meggyengült összeállításban is kijuthat az olimpiára, a férfi stafétától viszont az elmúlt évek eredményei alapján ez bravúr lenne.

A kvalifikációs rendben változás, hogy míg korábban a férfi és a női váltó kijutása automatikusan öt-öt kvótát jelentett, addig most csak akkor jár az ötödik, ha az adott nemben megszerezhető kilenc egyéni indulási jogból legalább nyolcat kivívnak a nemzet képviselői. Minden egyéni távon – 500, 1000 és 1500 méteren – egy nemzet három kvótát szerezhet, a két rövidebb távon 32-32, míg a leghosszabb számban 36 résztvevő lesz az olimpián. Gooch szerint egyéniben mindkét nemnél az a reális elvárás, hogy minden számban legalább két rövidpályás gyorskorcsolyázó képviselje a magyar színeket Milánóban.

(Forrás: MTI)