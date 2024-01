Djokovic egyre nehezebben vívja meg belső küzdelmeit gyermekei hiánya miatt

A 36 éves, 10-szeres AO-győztes szerb teniszező Jannik Sinner elleni veresége után úgy fogalmazott, reméli, hogy még egyszer visszatérhet Ausztráliába, és elindulhat az év első GS-tornáján, amely feltételes mód különösen Djokovictól nem megszokott. A szerb klasszis ezzel nem azt akarta mondani, hogy elgondolkozott a visszavonuláson, de az vitathatatlan, hogy a férfiteniszben lassan korszakváltás következik, így Djokovic jövőjét is egyre több kétely övezi…. Főleg annak ismeretében, hogy a torna után bepillantást engedett belső küzdelmeibe, és arról vallott, hogy rendkívül hiányzik neki családja.

„Az idő előrehaladtával egyre többet küszködök, mivel Ausztrália nagyon messze van, a leghosszabb utazás az egész évben. A fiam kilencéves, a lányom hatéves. Ebben a korban mindennap változnak. Az apáknak állandóan a gyerekeikkel kellene játszaniuk. Úgy értem, ez a legjobb része a napomnak, amikor rám figyelnek, együtt vagyunk, és játszunk. Nincs ennél jobb dolog az életben. Most is elérzékenyülök, ha rájuk gondolok, nagyon hiányoznak, pár nap múlva találkozunk” – mondta Djokovic az ausztrál The Today Show műsorában.

(Forrás: index)