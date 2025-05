Drámai csatában ötödszörre kupagyőztes a Kolozsvári CFR

Habár az elején úgy tűnt, sétagalopp lesz a Kolozsvári CFR számára a labdarúgó Román Kupa szerda esti döntője Aradon (Szerk. megj.: a 22. percben már 2:0-ra vezettek a vasutasok), a Hermannstadt alaposan összekapta magát és közel volt a bravúrhoz.

A 2015-ben alapított Hermannstadt rövid történelme második döntőjét játszotta. Az első igazán emlékezetes volt, amikor a 2017–18-as szezonban másodosztályos klubként egészen a fináléig menetelt. Akkor az Universitatea Craiova állította meg. Azóta a Vajdahunyadi Corvinul végrehajtotta a bravúrt és 2. ligás együttesként tavaly meg is nyerte a trófeát.

A kolozsvári együttes kupaspecialistának is tekinthető, hiszen az elmúlt években ötször jutott be a fináléba, négyszer pedig meg is nyerte a kiírást:

– a 2007–08-as szezonban 2:1-re verte az Unirea Urziceni-t,

– a 2008–09-es szezonban 3:0-ra verte Temesvári Polit,

– a 2009–10-es szezonban 0:0 után büntetőkkel 5:4-re verte az FC Vasluit,

– a 2012–13-as szezonban 1:0-ra kikapott a Petrolultól,

– a 2015–16-os szezonban 2:2 után büntetőkkel 5:4-re verte a Bukaresti Dinamót.

A felek az aradi Neuman Ferenc Arénában csaptak össze, a Maros-parti városban korábban már rendeztek egy Szuperkupa-döntőt, 2022-ben a Sepsi OSK 2:1-re legyőzte a CFR-t.

A CFR számára tökéletesen indult a meccs, hiszen Kamara kicselezve a kapust gurított a hálóba, majd Louis Munteanu közelről kettőre növelte az előnyt, és még csak a 22. percben jártunk. Ezután a CFR-nek még volt lehetősége akár már az első játékrészben lezárni a meccset, de nem tette. A Hermannstadt fél órát követően kezdett el magára találni, és Căpușă révén szépített is a szünet előtt, visszahozta a meccsbe csapatát. (2:1)

A második játékrész álomszerűen folytatódott a CFR számára, a 47. percben Nkololo visszaállította a kétgólos előnyt (3:1) a szünetben hármat is cserélő Hermannstadt ellen. A nagyszebeniek nem adták fel, és sikerült ismét szorossá tenniük a finláét, amikor a 74. percben Sergiu Buș 25 méterről kilőtte a bal alsót.

Innentől nagyon szétesett a játék, a CFR húzta az időt, a Hermannstadt játékosainak pedig kezdett fogyni a türelme, villantak is a sárga lapok. A játékvezető hét perc ráadást ítélt, ám ez bő 15 percig tartott, Chivulete közben kiosztott két piros lapot is – kiállítva Djokovic (90+7.), illetve Goncalves (90+7.).

A Hermannstadt hősiesen küzdött, de nem tudta elkerülni a vereséget, a CFR pedig megszerezte ötödik kupáját. A győzelem egyben azt jelenti, hogy a csapat indulhat az Európa Liga selejtezőjében.

Labdarúgó Román Kupa, döntő, ARAD

Kolozsvári CFR–Hermannstadt 3:2 (2:1), gólszerzők: Kamara (15.), Munteanu (23.), Nkololo (48.), illetve Căpușă (37.), Buș (74.).

(Forrás: szekelysport)

A döntőt megelőző napon Arad polgármestere is büszkén fényképezgetett a kupával