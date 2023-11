Eb 2024 – Románia és Svájc is kijutott

A labdarúgó Eb-selejtezősorozat I-csoportjában Románia 2:1-re győzött Felcsúton Izrael ellen, ezzel kijutott a jövő nyári Eb-re, ahogy a Koszovóval ikszelő Svájc is.

Ismét jelentős meccs helyszíne volt a Pancho Aréna. Az izraeli–palesztin fegyveres konfliktus miatt az utolsó két hazai Európa-bajnoki selejtezőjét Felcsúton rendező Izrael szombaton Romániát fogadta azután, hogy szerdán Svájc ellen játszott a kvalifikációs reményeit életben tartó 1:1-es döntetlent.

Érezni lehetett, különleges légkörben rendezik a találkozót, az Izraelért szorítók elképesztő átéléssel énekelték himnuszukat, majd hangos rigmussal biztatták csapatukat. Kilencven másodperc(!) elteltével fokozódott a hangulat, szögletvariáció után ugyanis Eran Zahavi közelről a kapuba fejelt. Csakhamar azonban a román fanatikusok kurjongattak, mert a 10. percben már 1:1-et mutatott az eredményjelző, a vendégek az első akciójukból betaláltak George Pușcaș révén (jól helyezkedett egy kapufáról kipattanóra és helyezve befejelte a kapus mellett). A kezdeti izraeli mezőnyfölény elapadt, Denis Drăguș pedig a 24. percben centik híján megfordította az állást, öt méterről a jobb kapufát találta el.

A fordulás után mentek előre az izraeliek, de játékuk fuldoklott a kreativitás hiányától, nem találták a fogást a vendégeken. A 62. percben Abu Fani is pályára lépett, ám másodpercekkel később Ianis Hagi okos megoldást választva kilőtte a takarásban lévő bal alsó sarkot, s Románia magához ragadta az előnyt. A házigazdának innentől kezdve még nehezebb feladata volt, ellenfele ugyanis mélyen bekkelt, ellentámadásokra rendezkedett be és az időt is húzta.

Fél lábbal az Eb-n érezhették magukat a románok, akik a 74. percben elkönnyelműsködték ordító ziccerüket, majd a 84. percben egy buta szabálytalanság következtében emberhátrányba kerültek (Mihăilă kapott piros lapot). Ez is belefért azonban nekik, mert kihúzták újabb kapott gól nélkül.

Győzelmével Románia 2016 után ismét kijutott az Európa-bajnokságra, de a Koszovó ellen hazai pályán döntetlenre végző Svájc is megváltotta jegyét a tornára.

(Forrás: nso)