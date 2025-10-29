Elnökségi tag lett az Aradi CSM vezetője, Lucia Mihalache

Az Európai Lövészszövetség 30. közgyűlésén Jerevánban (Örményország) az Aradi CSM igazgatóját és a Román Lövészszövetség elnökét (2019. óta), Lucia Mihalachet beválasztották az European Shooting Confederation elnökségébe.

24 jelölést nyújtottak be, amelyek közül csak 11-et választottak meg – a korábbi sikeres hazai tallér-céllövő L. Mihalache 46 szavazattal bekerült a megválasztottak közé, bizonyítva személyes értékeit és nemzetközi szintű elismertségét.

A 80-as évek óta, Baranyi Gábor óta Romániának nem volt képviselője az Európai Lövészszövetség vezetésében, így Lucia Mihalache friss beválasztása újabb ok a helyi (aradi) de a hazai (nemzeti) büszkélkedésre is.

(Forrás: csmarad)

Jereváni csoportkép, amelyen a 11 új elnökségi tag is szerepel

(Fotó: csmarad.ro)