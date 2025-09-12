Elvennék az USA-tól a foci-vb rendezésének jogát az ismert influenszer meggyilkolása után

A sportban is hullámokat vet az ismert amerikai influenszer, Charlie Kirk szerdai meggyilkolása. Szurkolók sokasága szerint az Egyesült Államokat meg kellene fosztani a 2026-os foci-vb rendezési jogától, miután ismét kiderült, hogy senkinek a biztonságát nem lehet garantálni az országban.

Mint ismert, amerikai idő szerint szerda délután a Utah Valley Egyetemen egy tettes lelőtte Charlie Kirk ismert republikánus aktivistát és influenszert. A népszerű aktivista halála után ismét fellángolt a fegyvertartási vita, de a gyilkosság még a sportra is hatással van: szurkolói csoportok már azt követelik, hogy az Egyesült Államoktól vegyék el a 2026-os foci-vb társrendezői jogát.

„A Charlie Kirk elleni támadás után nem lenne szabad megengedni, hogy az USA foci-vb-t rendezzen.”

„Hogy lehetne foci-vb-t rendezni a Charlie Kirkkel történtek után egy olyan egyáltalán nem biztonságos országban, mint az USA?”

„Mindannyiunk biztonsága érdekében az USA nem rendezhet foci-vb-t.”

„Foci-vb-t rendezni az USA-ban egy borzalmas ötlet. Szívszaggatóak a Charlie Kirkről érkező hírek.”

„Ha ez egy arab országban történt volna, kizárt, hogy megtarthatná a rendezési jogot.”

Ilyen és ehhez hasonló bejegyzésekkel van most tele az X (korábban Twitter), de gyorsan tegyük hozzá, hogy a történtek ellenére nincs reális alapja az USA rendezési jogának elvételére.

Miután a vb 16 helyszínéből 11-et az USA biztosít, így a 104 mérkőzés jelentős részét is az Egyesült Államokban fogják rendezni. A szervezők egyelőre sokkal jobban tartanak az extrém hőségtől, mint az önjelölt „igazságosztóktól”. Az viszont tény, hogy például az olimpiák történetében az 1972-es müncheni merényleten kívül egyetlen egyszer követtek el terrortámadást, mégpedig 1996-ban Atlantában, amikor egy csőbomba egy embert megölt, 111-et pedig megsebesített.

(Forrás: origo)