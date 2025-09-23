Evezős vb – Fehérvári Eszter C döntőbe került

Fehérvári Eszter negyedik lett az előfutamában és időeredménye alapján a C döntőbe került az evezősök sanghaji világbajnokságán.

A női könnyűsúlyú egypár 16 fős mezőnyében 3 futamot rendeztek kedden, az első két-két hely automatikusan elődöntőt ért, további hat versenyző pedig az idejével kerülhetett a legjobb 12 közé. Fehérvári a másodikban evezett és 8:05.31 perces eredménnyel negyedik lett orosz, görög és norvég ellenfele mögött. Az első futamban négyen, a harmadikban pedig mind az öten jobb időt értek el nála, így a folytatásban – csütörtökön – a 13. helyért küzdhet majd.

A világbajnokság másik magyar résztvevője, a háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz előfutamában a második helyen végezve hétfőn bejutott a negyeddöntőbe, azaz a legjobb 24 közé, és szerdán száll újra vízre.

(MTI)