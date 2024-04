Férfi kézilabda BL – Kettős győzelemmel negyeddöntős a Veszprém

Veszprém kettős győzelemmel (76:62-es összesítéssel) jutott negyeddöntőbe a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel házigazdaként 39:32-re (19:15) nyert a Szeged ellen a rájátszás első fordulójának visszavágóján.

A párharc első mérkőzését 37:30-ra nyerték meg vendégként a bakonyiak, akik a legjobb nyolc között a dán Aalborg HB együttesével találkoznak. A magyar bajnoki címvédő otthon kezd április 24-én vagy 25-én, az idegenbeli visszavágót egy héttel később játsszák.

Még három perc sem telt el, amikor Mikita Vajlupov három találatával a Veszprém már 3:0-ra vezetett. Az elsöprő hazai kezdést nem követte hasonló folytatás, sőt amikor öt percig nem talált be a bakonyi együttes, az egyre jobban védekező szegediek felzárkóztak 6:5-re. Miután visszaállt a háromgólos különbség, Kárpáti Krisztián vezetőedző cserékkel, majd időkéréssel is próbálkozott, de a 23. percben másodszor is időt kellett kérnie (15:10), mert BL-rangadó helyett időnként inkább egy színvonalas edzőmérkőzésre emlékeztetett a találkozó.

Az első félidőben a két csapat lövési hatékonysága megegyezett, a négygólos különbség oka az volt, hogy a Szeged jóval több technikai hibát követett el.

A második felvonás elején ugyanez volt a helyzet, a Veszprém megint egy 3-0-s sorozattal kezdett. Amikor a vendégek nyitott védekezésre váltottak, egy 5-1-es szériával közelebb kerültek ellenfelükhöz, erre viszont két perc alatt hárommal reagált a bajnoki címvédő, a hajrában pedig egy négyes gólsorozattal tette még fölényesebbé sikerét.

A csongrádiak úgy estek ki, hogy egyszer sem vezettek az egész párharc során.

A két együttes 194. egymás elleni tétmérkőzésén 54 szegedi siker és hét döntetlen mellett a 133. veszprémi győzelem született.

A továbbjutott veszprémiek egyik támadása

(MTI/Vasvári Tamás)