Férfi kézilabda klub-vb – Elődöntős a Veszprém

A címvédő Veszprém elődöntőbe jutott az Egyiptomban zajló férfi kézilabda-klubvilágbajnokságon, mivel 31:22-re legyőzte a házigazda al-Ahli SC-t a csoportkör vasárnapi játéknapján.

Az al-Ahli egyszer sem vezetett a mérkőzésen, ettől függetlenül az első félidőben végig szoros volt az állás. Nem volt magas az iram és a színvonal, de amikor némileg hatékonyabbá vált a bakonyiak teljesítménye, akkor – a 38. percben – öt góllal elléptek. Az utolsó tíz percben vált fölényessé a különbség, akkor a magyar bajnoki címvédőnek volt egy 4-0-s és egy 3-0-s sorozata is.

Hugo Descat 9, Ali Zeinelabedin, Luka Cindric és Nedim Remili 4-4 góllal, a mezőny legjobbjának megválasztott Rodrigo Corrales pedig 16 védéssel vette ki részét a sikerből.

A Veszprém ellenfele a Bajnokok Ligája-címvédő német SC Magdeburg lesz a keddi (09.30) elődöntőben, a másik ágon az al-Ahli SC a Barcelonával találkozik.

(Forrás: MTI)