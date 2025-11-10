Férfi vízilabda KK – Nyert és továbbjutott a Honvéd

Az EPS-Honvéd 15:8-ra legyőzte a görög AC PAOK együttesét a férfi vízilabda Konferencia Kupa selejtezőjében, ezzel továbbjutott az utrechti tornáról.

A budapestiek győzelmi kényszerben ugrottak medencébe a vasárnapi zárónapon, miután az első mérkőzésen a házigazda (hollandok) felett aratott 14 gólos sikerüket követően szombaton ötméteresekkel kikaptak az olasz Posillipótól.

Szivós Márton vezetőedző együttese a PAOK elleni összecsapás második negyedét négy góllal nyerte, s végül ez döntötte el a találkozó sorsát.

A magyaroktól Nikola Moskov és Lazar Vickovic egyaránt öt gólt szerzett, a Honvéd a következő selejtezőben folytatja majd szereplését a harmadik számú európai kupasorozatban.

Eredmény, selejtező, 1. forduló, A csoport (Utrecht), 3. játéknap:

EPS-HONVÉD–AC PAOK (görög) 15:8 (4:4, 5:1, 3:2, 3:1).

(MTI)

