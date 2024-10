Foci-vb – Új rendszer, több izgalom és érzelem!

Alig másfél év múlva az egész világot lázban tartja majd az első 48 csapatos labdarúgó-világbajnokság, amin az eddigi 64 helyett 104 mérkőzést rendeznek majd, köztük harminckettőt az egyenes kieséses szakaszban, ez pedig minden továbbinál több izgalmat ígér. A 2026-os világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik Észak-Amerikában, pontosabban Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban, összesen 16 városban, a futball révén egyesítve a világot, és létrehozva a sporttörténelem leglenyűgözőbb sporteseményét.

Ezt követően a 2030-as világbajnokság a torna századik évfordulója lesz, amelyet Marokkó, Portugália és Spanyolország rendez. A FIFA Tanácsa egyhangúlag beleegyezett abba is, hogy egyedülálló centenáriumi ünnepséget rendezzenek Uruguay fővárosában, Montevideóban, ahol 1930-ban először rendezték meg a FIFA labdarúgó-világbajnokságot. Emellett három vb-mérkőzést is tartanak majd Uruguayban, Argentínában és Paraguayban. Sikeres pályázati eljárás esetén a végső döntést a FIFA kongresszusa hozza meg 2024 decemberében.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nemcsak a mérkőzések és a csapatok számát tekintve jelent új szintet, hanem a torna közszolgálati média általi tudósításának szerkezetében is. A mérkőzéseket az M4 Sport, míg a párhuzamosan futó meccseket az M4 Sport+ közvetíti. Emellett a nyáron indult Nemzeti Sportrádió is kiterjedt tudósítást nyújt a tornáról, minden mérkőzésnapon élő közvetítéssel és elemzéssel. A mérkőzések és az összefoglalók a közszolgálati média digitális platformjain is elérhetőek lesznek, csakúgy, mint az összes megnyitóünnepség, várhatóan minden országnak lesz sajátja.

Romániában lekerül a közmédia műsoráról a focivébé, hiszen a 2026-os és a 2030-as tornát is az Antena fogja közvetíteni.