Gruber és Szabó Levente is a keretben

Újoncként Gruber Zsombort, a bajnoki címvédő Ferencváros támadóját, valamint Szabó Leventét, a német másodosztályú Braunschweig csatárát is meghívta Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő 24 fős keretébe.

A hatvanéves szakvezető a Telkiben tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, stábjával együtt arra törekedtek, hogy olyan játékosokat hívjanak meg, akik jelenleg jobb formában vannak, mint mások…

„Szabó Leventét a megsérült és október 20. óta nem futballozó Gazdag Dániel helyére hívtuk be, és Ádám Martin helyett is kellett találnunk valakit, hiszen ő sincs most igazán csúcsformában” – magyarázta Rossi.

„Nem mi vagyunk az esélyesek, a riválisaink (hollandok, németek) futballistái kiváló formában vannak, Hollandiával ráadásul Amszterdamban találkozunk. Ugyanakkor egy dolog a papírforma és a másik, hogy mi történik a pályán. Nekünk jó teljesítményt kell nyújtanunk, és elsődlegesen taktikai szempontból kell jól felkészülnünk. Arra kell majd törekednünk, hogy a pályán a lehető legtöbb párharcot megnyerjük, mert ha ez sikerül, akkor bármi megtörténhet” – vélekedett a kapitány.

Az A divízió 3. csoportjának harmadik helyén álló magyarok szombaton a második hollandok vendégei lesznek Amszterdamban, három nappal később pedig a németeket fogadják telt ház előtt a Puskás Arénában.

A magyar labdarúgó-válogatott 24 fős kerete:

kapusok: Dibusz Dénes, Szappanos Péter, Tóth Balázs;

védők: Balogh Botond, Botka Endre, Dárdai Márton, Fiola Attila, Orbán Willi, Szűcs Kornél;

középpályások: Bolla Bendegúz, Gera Dániel, Kata Mihály, Kerkez Milos, Nagy Ádám, Nagy Zsolt, Nego Loic, Nikitscher Tamás, Schäfer András;

támadók: Csoboth Kevin, Gruber Zsombor, Sallai Roland, Szabó Levente, Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás.

