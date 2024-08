Győri-Lukács Viktória: Ez most nagyon fáj!

A magyar női kézilabda-válogatott hosszabbításban kikapott Svédországtól a párizsi olimpia negyeddöntőjében. A mérkőzés után a főszereplők értékelték a látottakat az M4 Sportnak.

Győri-Lukács Viktória: „Nagyon-nagyon picin múlott, küzdöttünk az elejétől a végéig… ez most nagyon fáj. A végén valami hiányzott. Most nagyon szomorúak vagyunk, de hosszú távon büszkének kell lennünk magunkra. Ami a hosszabbítást illeti, az utolsó lövés sok mindent eldöntött. Egy picit az egyenlítésnél megtörtünk. Természetesen a hosszabbításban is odatettük magunkat, itt fáradtság már nem számított, de nem sikerült…”

Golovin Vlagyimir (edző): „Tíz másodpercen múlott… De nem erről kell beszélni, a legfontosabb, hogy mindent megtettünk a győzelemért. Tudtuk, hogy nehéz lesz, de meccsben voltunk, aztán a vége nem sikerült. Nagyon nehezen kerültünk helyzetbe a meccs elején, kapkodtunk, higgadtabban kellett volna, de aztán feljavultunk. A lányoknak az egész tornáért gratulálni szeretnék, nehéz pillanatokat éltünk át, de nagyon jó olimpiát zártunk. Sajnos négy közé nem jutottunk.”

A magyar csapat és góllövőink: Böde-Bíró (több védési bravúrt is bemutatott!) – Győri-Lukács 4, KLUJBER 11(!), Vámos 6, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 4, Szöllősi-Schatzl 3.

Cserék: Papp N., Debreczeni-Klivinyi, Pásztor N., Márton G., Albek, Simon P. 3.

(Forrás: nso, MTI)

Klujber Katrin 11 gólt szerzett a svédek ellen

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)