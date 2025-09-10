Haaland és a norvégok valósággal lemészárolták Moldovát

A hibátlan mérlegét megőrző norvég válogatott 11:1-re múlta felül a vendég Moldova legjobbjait a labdarúgó-világbajnoki selejtezősorozat keddi játéknapján. Erling Haaland egymaga öt gól rúgott.

A norvégok 10 perc után már két góllal vezettek, Erling Haaland ötször volt eredményes, amivel 45. válogatott meccse után már 48 gólnál jár. Hans Krankl 1977-ben máltának rúgott hat gólja óta a norvég sztárcsatár az első, aki eljutott öt gólig. A 64. percben csereként beállt Thelo Aasgaard mesternégyesig jutott a skandinávoknál.

Nem csak Haalandék remekeltek

Az Európa-bajnoki döntős angolok Szerbiában tettek nagy lépést a kvalifikációhoz ugyancsak magabiztos, 5:0-s sikerükkel, így változatlanul százszázalékosok.

A világbajnoki ezüstérmes francia válogatott saját közönsége előtt fordított és nyert 2:1-re az izlandi együttes ellen.

Mint ismert, a 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

EREDMÉNYEK, európai világbajnoki selejtezők:

• D csoport: Franciaország–Izland 2:1 (1:1), Azerbajdzsán–Ukrajna 1:1 (0:0)

Az állás: 1. Franciaország 6 pont, 2. Izland 3, 3. Ukrajna 1 (1-3), 4. Azerbajdzsán 1 (1-6)

• H csoport: Ciprus-ROMÁNIA 2:2 (1:2), Bosznia-Hercegovina–Ausztria 1:2 (0:0)

Az állás: 1. Bosznia-Hercegovina 12 pont/5 mérkőzés (11-3), 2. Ausztria 12/4 (9-2), 3. Románia 7 pont/5 meccse, 4. Ciprus 4/5, 5. San Marino 0/5

• I csoport: Norvégia–Moldova 11:1 (5:0)

Az állás: 1. Norvégia 15 pont/5 mérkőzés, 2. Olaszország 9/4 (12-7), 3. Izrael 9/5 (15-11), 4. Észtország 3/5, 5. Moldova 0/5

• K csoport: Szerbia–Anglia 0:5 (0:2), Albánia–Lettország 1:0 (1:0)

Az állás: 1. Anglia 15 pont/5 mérkőzés, 2. Albánia 8/5, 3. Szerbia 7/4, 4. Lettország 4/5, 5. Andorra 0/5

• F csoport: MAGYARORSZÁG–Portugália 2:3 (1:1), Örményország–Írország 2:1 (1:0)

Az állás: 1. Portugália 6 pont, 2. Örményország 3 pont, 3. MAGYARORSZÁG 1 pont (4-5), 4. Írország 1 pont (3-4).

(Forrás: origo)