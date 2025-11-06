Hansi Flick taktikája tönkretette a Barcát, Yamalt is elhomályosította a belgák zsenije, Forbs

A Club Brugge hiába vezetett háromszor is a Barcelona ellen, végül 3:3-as döntetlen született a szerda esti BL-meccsen.

A Bajnokok Ligája alapszakaszában a katalánok csak a 11. helyen állnak négy meccsen szerzett hét ponttal. A meccs hőse Carlos Forbs volt, aki kis túlzással egymaga elintézhette volna a katalánokat.

A Barcelona védelme nem állt a helyzet magaslatán, a szakértők szerint pedig ennek az az oka, hogy a csapat nem áll készen Hansi Flick rendszerére. A német edző nagyon magasra tolt védelmi vonallal játszatja a csapatát, ami komoly fizikai és mentális terhet ró a pályán lévő mind a tizenegy játékosra. Ezzel a csapat tavaly meg tudott küzdeni, de idén egyelőre nincs meg az összhang.

Carlos Forbs a Bajnokok Ligája és a Club Brugge új hőse

Az ellenfelek megtalálták a módját annak, hogy támadják ezt a magas vonalat, és könnyedén alakítanak ki tiszta gólszerzési lehetőségeket. A Club Brugge már a meccs elejétől kihasználta ezt: az első gólnál Nicolo Tresoldi lesen maradt a Barca védelme mögött, majd ezt a pozíciót kihasználva Carlos Forbs átadása után könnyedén szerzett gólt. Néhány perccel később Carlos Forbs maga is gólt szerzett, majd a portugál szélső később csapata harmadik gólját is megszerezte.

Forbs később kiharcolt egy tizenegyest, amit videózás után vettek el, de több ziccert is kihagyott. A portugál U21-es válogatott játékos két góllal és egy gólpasszal így is a meccs legjobbja lett.

*

A Qarabag FK azeri otthonában a londoni kékek, a Chelsea csak 2:2-es döntetlent játszott.

Szerdai BL-eredmények:

Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4:1 (2:0)

gólszerzők: Foden (22., 57.), Haaland (29.), Cherki (91.), illetve Anton (72.)

Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) 2:1 (1:0)

g.: L. Martínez (45.), Augusto (67.), illetve Arad (55.)

Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 0:1 (0:0)

g.: Schick (65.)

Club Brugge (belga)–FC Barcelona (spanyol) 3:3 (2:1)

g.: Tresoldi (6.), Carlos Forbs (17., 63.), illetve F. Torres (8.), Yamal (61.), Colisz (77., öngól – igen, a Barcának egy belga öngól segített a döntetlen eléréséhez!)

AFC Ajax (holland)–Galatasaray (török) 0:3 (0:0)

g.: Osimhen (59., 66., 78. - a másodikat és a harmadikat tizenegyesből)

Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 0:1 (0:0)

g.: Samardzic (90.)

Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 2:0 (1:0)

g.: Burn (11.), Joelinton (49.)

Qarabag FK (azeri)–Chelsea (angol) 2:2 (2:1)

Páfosz FC (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1:0 (! – a ciprusi bajnok elsüllyesztette a spanyol sárga tengeralattjárót…)

Kurjatkó Péter

(Forrás: MTI)

A belga szurkolók a 3. góljuknak örvendezve

(Fotó: KóPé)