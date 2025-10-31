Hat érmet nyertek Déván a legkisebb aradi tornászok

Románia 17 klubjából 140 tornász vett részt a Dévai Sportcsarnokban az I-es, II-es, III-as juniorok egyéni tornabajnokságán.

Az Aradi CSM már az első napokban képviseltette magát a legfiatalabbak versenyein, a II-es és III-as juniorok eredményei a várakozásoknak megfelelően alakultak – összesen hat érmet hoztak el Aradra Hegyi Ciprian és Carina Franiov tanítványai.

Nagyon jól teljesített Maya Hreniuc (11 éves, bajnok és aranyérmes összetettben és párhuzamos korláton, bronzérmes ugrásban és 7. hely gerendán), Jessica Sarah (aranyérem korláton, bronzérem ugrásban), Giulia Crișan, Antonia Mitu, Kapca Natália (11 éves, 7. hely összetettben, 6. hely párhuzamos korláton és 4. hely gerendán).

(Forrás: csmarad)

Eredményesek voltak Déván az aradi tornászok

(Fotó: csmarad)