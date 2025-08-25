Hatalmas hibákat vétett, a bajnokságban is lejáratta magát a Kolozsvári CFR

A Konferencialiga play-off körében elszenvedett súlyos vereség után sem talált magára az edzőváltáson átesett Kolozsvári CFR, amely 4:1-re kapott ki a Galaci Oțelultól a labdarúgó Szuperliga vasárnap délutáni mérkőzésén.

Nagyon rossz formában készült a 7. fordulóban megrendezett megmérettetésre a kincses város együttese, négy összecsapás óta nyeretlen volt a bajnokságban, és az európai kupaporondon is elveszítette a legutóbbi három találkozóját, csütörtökön 7:2-re bukott el a svéd Hacken otthonában.

A galaci kiszálláson a CFR kispadján még nem foglalt helyet a frissen kinevezett vezetőedző, Andrea Mandorlini, átmenetileg Ovidiu Hoban irányította a csapatot. Az első lehetőségek a kolozsváriak előtt adódtak, de ezek kimaradtak, Postolachi és Șfaiț lövései erőtlenek voltak.

Aztán a 25. percben a semmiből kaptak gólt, Bolgado borzalmasan végzett el egy kirúgást, Bană lecsapott a labdára és Patrick Fernandes elé passzolt, aki az üres kapuba lőtt.

A szünet előtt már kétgólos volt a CFR hátránya, Fernandes lapos lövése beakadt Hindrich kapujába.

Rögtön a térfélcsere után még nehezebb helyzetbe került a kolozsvári gárda, Bolgado arcon ütötte ellenfelét és a videóbíró közbelépése után piros lapot kapott.

A CFR játékosainak hatalmas hibái ezzel nem értek véget, Abeid veszítette el az egy az egy elleni párharcot Fernandessel szemben, a zöld-foki szigeteki támadó pedig belőtte a mesterhármast érő gólját.

A 71. percben a vendégeknek összejött a szépítő találat, Korenica faragott a hátrányból, majd Djokovic helyzeténél tovább csökkentették volna a lemaradást, de a hazai kapus nagyot mentett.

Kevéssel ezután ellenben a CFR-nél Hindrich óriásit bakizott, cselezni próbált, de nem tudott túljárni Bană eszén, aki beleért a labdába és közelről talált be, ezzel beállította a 4:1-es végeredményt.

A Kolozsvári CFR újabb nagyarányú vereségbe szaladt bele és nagy hullámvölgybe került, az eddigi hat meccséből mindössze egyet nyert meg a bajnokságban, így jelenleg a 13. helyet foglalja el.

(szekelysport)