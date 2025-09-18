Hétvégén Red Bull Showrun Budapest

Szeptember 20-21-én a RED BULL SHOWRUN elhozza a motorsport legizgalmasabb pillanatait Budapestre!

Ezen az eseményen garantáltan leesik majd az állad és nem is csak egyszer. A Red Bull Racing csapat versenyautói a sebesség és a technológia csúcsát képviselik, a pilóták pedig lélegzetelállító trükkökkel és manőverekkel gondoskodnak arról, hogy minden perc garantáltan őrületes legyen.

Hallani a motorok dübörgését, érezni a gumifüst illatát, látni az autók villámgyors mozgását – ez az, amiért a motorsport-rajongók szívét igazán megdobogtatja. De ez nem csak a sport szerelmeseinek szól: mindenkit várnak, aki valami igazán látványosra és különlegesre vágyik.

Szeptember 20-án, szombaton a motorsport szerelmesei a Totalcar 25. jubileumi Parkoló Parádéját élvezhetik, amely több mint 100 kiállított járművel, kerekasztal-beszélgetésekkel és dedikálásokkal, többek között David Coulthard részvételével várja a látogatókat. Emellett a látogatók testközelből tapasztalhatják meg, milyen különleges érzés elindítani egy Formula–1-es autót.

Helyszíni műsorvezetők:

Szujó Zoltán – az MNASZ elnöke

Nagy Dani – autóversenyző és az M4 Sport F–1-es szakkommentátora

Driverek:

David Coulthard (Red Bull Racing)

Patrick Friesacher (Visa Cash App Racing Bulls)

Red Bull Driftbrothers

'Mad' Mike Whiddett

Sam Sam

Aras

Tedd szabaddá a naptáradat szeptember 20–21-ére, és készülj egy olyan élményre, amit soha nem felejtesz el! A Red Bull Showrun Budapest az év legizgalmasabb programja lesz!

A Hungaroring sportszakmai partnerként csatlakozik a Red Bull Showrunhoz.

(Forrás: index)