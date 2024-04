Informatív online útmutató a megfelelő sport kiválasztásához

Már digitális formátumban is elérhető a nemzetközi sportágválasztó enciklopédia Hogyan válasszak sportágat? című angol és magyar nyelven megjelent kiadványa.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (Olympic World Library How to Choose a Sport) weboldalán angol nyelven, a Join The Sport honlapon (www.jointhesport.com) pedig magyar nyelven olvasható a tartalom.

„A magyar sportvilág és a digitális innováció találkozása új mérföldkőhöz érkezett: hivatalosan is elindult a JoinTheSport.com, egy korszerű online platform, mely a Hogyan válasszak sportágat? című nemzetközi sportágválasztó enciklopédia digitális örökségét viszi tovább” – tájékoztatta az MTI-t a projekt élén álló Nagy János Fair Play-díjas olimpikon, Eb-ezüstérmes birkózó.

A Hogyan válasszak sportágat? című szakmai útmutató, melynek első kiadása nagy sikerrel jelent meg 2010-ben, néhány évvel később nem csupán a sportolók és a sport iránt érdeklődők körében vált népszerűvé, hanem nemzetközi szervezetek részéről is elismerést nyert.

„Ez és számos más egyén, szervezet és alapítvány széleskörű támogatás biztosította a szükséges alapokat a jointhesport.com létrehozásához, amely a digitális kor igényeinek megfelelően kínálja a sportágak széles spektrumát” – áll a tájékoztatóban, amely szerint az új platform lehetőséget biztosít a sport iránt érdeklődők számára, hogy megtalálják és mélyebben megismerjék az őket leginkább érdeklő sportágakat.

(MTI)