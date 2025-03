Jégkorong ob I – Nagy csatában bajnok a BJA

A Budapest Jégkorong Akadémia HC nyerte 3:1-es összesítéssel az ob I aranyérmét – és fennállása második bajnoki címét szerezte –, miután kedden 3:2-re győzött a Debrecen vendégeként.

Döntő, 4. mérkőzés: DEAC–Budapest JAHC 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

A múlt szerdai összecsapást 4:2-re nyerte otthon az alapszakaszelső BJAHC, amely pénteken 3:2-re győzött Debrecenben, ám vasárnap a fővárosban a DEAC kétszeri hosszabbításban Ilja Culihin góljával 5:4-re diadalmaskodott, és életben tartotta reményeit.

A két nappal ezelőtti meccsről betegség miatt hiányzott a hazaiak elsőszámú kapusa, Hetényi Zoltán, akit kiválóan helyettesített Szeles Martin, most is utóbbi állt a kapuban. Dobmayer Dominik szemsérülés miatt nem játszhatott.

Óriási BJA-helyzettel indult a meccs, Szabó Bence lövését védte Szeles, de az ellentámadásból a hazaiak megszerezték a vezetést, amikor még csak harminc másodperc telt el a kezdéstől. Dominik Novotny fonákkal, a kapuvas segítségével volt eredményes.

A nyolcadik percben a hátvéd Curtis Roach iramodott meg saját harmadából, majd mielőtt megtámadták volna, a jobb felső sarokba lőtt.

A BJA-s Sofron István szólója is kimaradt, és kisvártatva már újból a DEAC vezetett. Anton Senfeld cselezte be magát jobbról, lövése a kapu előtt álló Bukor Rajmund sípcsontjáról vágódott be.

A második harmadot inkább a fizikális hoki jellemezte. A vendégek kicsit közelebb álltak a gólhoz, bár a debreceni Mihalik Gergő hagyott ki szólót, Horváth Milán pedig egyszer a kapuvasat találta el.

Aztán a 35. percben Nagy Krisztián félpálya közeléből elengedett lövését az addig remeklő Szeles bevédte.

A záró felvonásban megszületett a meccs egyetlen kiállítása. Keresztes Levente magas bottal szabálytalankodott Mihalik Andrással szemben, a fórból csak keresztlécig jutott a Debrecen, ráadásul Tarasz Jeliszejev az üres kapu mellé lőtt.

A vége előtt 2 perc 15 másodperccel egy óriási védelmi hiba megpecsételte a DEAC sorsát. Nagy Gergő maradt üresen a kapu előtt, elfektette Szelest és higgadtan a kapuba emelt.

A Budapest JAHC egyszer – még a jogelőd MAC Budapest néven –, 2018-ban volt magyar bajnok, a DEAC soha.

Idén – 2012 óta először – nem az erdélyi csapatokat is felvonultató Erste Liga (korábban MOL Liga) végeredménye alapján hirdettek magyar bajnokot, hanem külön rendezték az ob I rájátszását.

Az Erste Liga negyeddöntője – már a három erdélyi alakulattal – vasárnap rajtol.

(MTI)

Vlagyiszlav Atlasz , a DEAC (jobb) és Curtis Jacob Roach, a Budapest JAHC játékosa a férfi jégkorong ob I bajnoki döntőjében

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)