Kajak-kenu maraton vb – Két arany, összesen öt magyar érem a rövidkörös döntőkben

A csütörtöki (09.04) felnőtt rövidkörös versenyekben öt érmet, közte két aranyat szereztek a magyar indulók a győri kajak-kenu maraton világbajnokságon.

A rövidkörös futamok során 3,6 kilométert tesznek meg a versenyzők úgy, hogy három futószakasz színesíti a három kört. Bár még messze nem volt teltház, a Mosoni-Duna partján már az első napi döntők során remek hangulat uralkodott, a nézők a verőfényes napsütésben ütemes zenére, dobokkal, kiabálva buzdították a résztvevőket, leginkább persze a magyar indulókat.

A női kenusoknak délelőtt, az előfutamok során nem kellett vízre szállniuk, miután ebben a számban csak 18-an neveztek, s ezzel már össze is állt a finálés mezőny, amelyben ott volt a kétszeres címvédő Kisbán Zsófia és a két hete még a milánói gyorsasági vb-n versenyző és ott egy-egy arany- és bronzérmet szerző Csorba Zsófia is.

A rajt után hamar világossá vált, hogy a két magyar egymás között dönti majd el az elsőség sorsát, hamar elléptek ugyanis a többiektől és kéz a kézben haladtak a cél felé. Az utolsó futás során már látszott, hogy ha a végig vezető Csorba nem hibázik, övé lesz a győzelem, s végül így is lett. Kisbánnak ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel.

„Fel kell még dolgoznom az idei évet, eszméletlenül hálás vagyok és elmondhatatlanul boldog" – mondta az MTI-nek Csorba Zsófia, aki világkupákat, Eb-t és vb-t is nyert az idén.

A férfiak hasonló számában a Milánóban 1000 méter egyesben bronzérmes Adolf Balázsért, valamint Uhrin Dávidért lehetett szorítani. Közülük Adolf szerepelt jobban, a visszafogottabb rajt után felzárkózott a harmadik helyre és ezt magabiztosan tartotta a befutóig. A győzelem az Európa-bajnok spanyol Jaime Duróé lett, míg Uhrin a végére kicsit elfáradva az ötödik helyen ért be.

A női kajakosok versenyében Csikós Zsóka folytatta idei menetelését. A gyorsasági szakágban háromszoros Európa-bajnok, két hete, a vb-n arany- és bronzérmes szolnoki versenyző az első futás után – kihasználva a címvédő svéd Melina Andersson hibáját – az élre állt, s onnantól kezdve csak a hátát nézhette a mezőny. Másodikként Andersson zárt, az augusztusi, csengtui Világjátékokon kétszeres ezüstérmes Kiszli Vanda pedig – csakúgy, mint tavaly – harmadikként fejezte be a döntőt. Mindkét magyar kihajtotta magát a 3,6 kilométeres távon és a célban boldogan csapott a levegőbe.

A férfiaknál nem tudtak beleszólni a dobogós helyek sorsába a magyarok, a K-1 1000 méteren kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám negyedikként, Péli Zalán kilencedikként zárt. A győzelem a portugálok elnyűhetetlen klasszisáé, Fernando Pimentáé lett.

Az ifjúsági kajakosok rövidkörös döntőiben a lányoknál Kolozsvári Lili – a 20-szoros maraton világbajnok Csay Renáta lánya – diadalmaskodott, míg Reisz Janka harmadik lett, a fiúknál pedig Molnár Merse révén egy ezüstérmet szereztek a házigazdák.

A para versenyekben is jutott dobogós helyezés a magyaroknak, miután a paralimpiai bronzérmes Varga Katalin (KL2) másodikként, Molnár Nikoletta (KL3) pedig harmadikként ért célba hat kilométeren – ezek a futamok azonban hivatalosan nem minősültek világbajnoki versenyeknek, mert hatnál kevesebb nemzet képviseltette magát a finálékban.

A maraton vb vasárnapig tart a győri Aranyparton, pénteken (09.05) a korosztályos és para versenyeké lesz a főszerep. A belépés minden napon ingyenes.

