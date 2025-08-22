Kajak-kenu vb – Kopasz, Csikós, Adolf és Opavszky is középfutam-győzelemmel döntős

2025. augusztus 22. 14:02 (péntek) /
Adolf Balázs a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu egyes 1000 méteres számának középfutamában Milánóban 2025. augusztus 22-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A kajakos Kopasz Bálint és Csikós Zsóka, valamint a kenus Adolf Balázs és Opavszky Réka is megnyerte középfutamát, így magabiztosan lépett tovább a szombati döntőbe a milánói kajak-kenu világbajnokságon.

Az előző napok felhős, esős időjárása után a harmadik versenynapon verőfényes napsütés fogadta a versenyzőket az Idroscalo szabadidőparkban, ahol a péntek délelőtti középfutamos programban négy magyar egység volt érdekelt. Minden futamból az első három jutott tovább a szombati döntőbe.

Elsőként a C-1 500 méteren érdekelt Opavszky Réka szállt vízre, aki friss Európa-bajnoki ezüstérmesként érkezett a vb-re. Az Újpest 22 éves kenusa a gyengébb rajtot leszámítva nagyszerűen versenyzett, már féltávnál az élen lapátolt, majd a második kétszázötven méteren növelte az előnyét és a célba mintegy egy hajóhossz előnnyel érkezett.

A férfi kenu egyesek 1000 méteres versenyében Adolf Balázs két napja egy harmadik hellyel kezdett, akkor azt mondta, nincs kétségbeesve, a második pályája mindig jobban szokott sikerülni, mint az első.

A középfutamban sokáig úgy tűnt, ez most nem így lesz, mert visszafogottan kezdett és még 750 méternél is csak ötödik volt, de aztán parádésan hajrázott, sorra hagyta le riválisait, végül ő ért be elsőként.

A vert mezőnyben volt mások mellett a júniusi Eb-n győztes román Cătălin Chirilă és bronzérmes moldovai Szergej Tarnovszki is. Adolf akkor hetedik lett.

„Nem így terveztem, de az utolsó kétszáz méternél lehajtottam a fejemet, nem néztem se jobbra, se balra, beleadtam mindent. Nem tudtam, hogy ez a hatodik helyre vagy az elsőre lesz elég, úgy voltam vele, hogy ezt most csináljuk meg” – nyilatkozott a parton a Ferencváros négyszeres világbajnoka.

„Ez az eredmény önbizalmat ad a döntőre, bár hozzá kell tenni, hogy nem mindenki van most csúcsformában, ez rám is érvényes."

Hasonló volt a helyzete férfi K-1 1000 méteren az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálintnak is, aki az Eb-aranyérmes portugál Fernando Pimentával, a Racicében közvetlenül előtte záró svéd Martin Nathell-lel, valamint az olimpiai bajnok cseh Josef Dostállal került azonos futamba.

A szám 2019-es és 2022-es magyar világbajnoka nagyon taktikusan versenyzett, az első ötszáz méteren megbújt a mezőnyben, 750-hez aztán már másodikként érkezett, utána pedig ritmust váltott és megelőzte az addig élen haladó Pimentát is.

Az Eb-n három aranyérmet szerző Csikós Zsóka (péntek) délután az 1000 méter fináléjában lesz érdekelt, előtte azonban még az olimpiai egyes számban, 500-on várt rá egy középfutam. Ebben gyakorlatilag végig kínai és szerb vetélytársával haladt, a végén pedig kicsit belehúzott és honfitársaihoz hasonlóan ő is nyert.

Pénteken (ma) délután már döntők következnek Milánóban, a hét finálé mindegyikében lesz magyar hajó.

Péntek délután: 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők (16.00)

Szombat délelőtt: 200 és 500 méteres középfutamok, para döntők

Szombat délután: 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők (15.30)

Vasárnap (bukaresti idő szerint 11 órától): 200 és 500 méteres, valamint para döntők, 15 órától pedig az 5000 méteres döntők kerülnek megrendezésre.

(Forrás: MTI)

Adolf Balázs a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu egyes 1000 méteres számának középfutamában Milánóban 2025. augusztus 22-én

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Hozzászólások

Álláspont

Chirmiciu András
Chirmiciu András
Köszönet orosz módra
Chirmiciu András
Chirmiciu András
Diplomáciai maraton
Ujj János
Ujj János
Evropejszkij Szojuz
Böszörményi Zoltán Weboldala
Aradi Magyar Színház
Casa Jelen Ház
RMDSZ

 

Hirfelhasználás

 

Nunta