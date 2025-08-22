Kajak-kenu vb – Kopasz, Csikós, Adolf és Opavszky is középfutam-győzelemmel döntős

A kajakos Kopasz Bálint és Csikós Zsóka, valamint a kenus Adolf Balázs és Opavszky Réka is megnyerte középfutamát, így magabiztosan lépett tovább a szombati döntőbe a milánói kajak-kenu világbajnokságon.

Az előző napok felhős, esős időjárása után a harmadik versenynapon verőfényes napsütés fogadta a versenyzőket az Idroscalo szabadidőparkban, ahol a péntek délelőtti középfutamos programban négy magyar egység volt érdekelt. Minden futamból az első három jutott tovább a szombati döntőbe.

Elsőként a C-1 500 méteren érdekelt Opavszky Réka szállt vízre, aki friss Európa-bajnoki ezüstérmesként érkezett a vb-re. Az Újpest 22 éves kenusa a gyengébb rajtot leszámítva nagyszerűen versenyzett, már féltávnál az élen lapátolt, majd a második kétszázötven méteren növelte az előnyét és a célba mintegy egy hajóhossz előnnyel érkezett.

A férfi kenu egyesek 1000 méteres versenyében Adolf Balázs két napja egy harmadik hellyel kezdett, akkor azt mondta, nincs kétségbeesve, a második pályája mindig jobban szokott sikerülni, mint az első.

A középfutamban sokáig úgy tűnt, ez most nem így lesz, mert visszafogottan kezdett és még 750 méternél is csak ötödik volt, de aztán parádésan hajrázott, sorra hagyta le riválisait, végül ő ért be elsőként.

A vert mezőnyben volt mások mellett a júniusi Eb-n győztes román Cătălin Chirilă és bronzérmes moldovai Szergej Tarnovszki is. Adolf akkor hetedik lett.

„Nem így terveztem, de az utolsó kétszáz méternél lehajtottam a fejemet, nem néztem se jobbra, se balra, beleadtam mindent. Nem tudtam, hogy ez a hatodik helyre vagy az elsőre lesz elég, úgy voltam vele, hogy ezt most csináljuk meg” – nyilatkozott a parton a Ferencváros négyszeres világbajnoka.

„Ez az eredmény önbizalmat ad a döntőre, bár hozzá kell tenni, hogy nem mindenki van most csúcsformában, ez rám is érvényes."

Hasonló volt a helyzete férfi K-1 1000 méteren az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálintnak is, aki az Eb-aranyérmes portugál Fernando Pimentával, a Racicében közvetlenül előtte záró svéd Martin Nathell-lel, valamint az olimpiai bajnok cseh Josef Dostállal került azonos futamba.

A szám 2019-es és 2022-es magyar világbajnoka nagyon taktikusan versenyzett, az első ötszáz méteren megbújt a mezőnyben, 750-hez aztán már másodikként érkezett, utána pedig ritmust váltott és megelőzte az addig élen haladó Pimentát is.

Az Eb-n három aranyérmet szerző Csikós Zsóka (péntek) délután az 1000 méter fináléjában lesz érdekelt, előtte azonban még az olimpiai egyes számban, 500-on várt rá egy középfutam. Ebben gyakorlatilag végig kínai és szerb vetélytársával haladt, a végén pedig kicsit belehúzott és honfitársaihoz hasonlóan ő is nyert.

Pénteken (ma) délután már döntők következnek Milánóban, a hét finálé mindegyikében lesz magyar hajó.

Péntek délután: 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők (16.00)

Szombat délelőtt: 200 és 500 méteres középfutamok, para döntők

Szombat délután: 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők (15.30)

Vasárnap (bukaresti idő szerint 11 órától): 200 és 500 méteres, valamint para döntők, 15 órától pedig az 5000 méteres döntők kerülnek megrendezésre.

(Forrás: MTI)

Adolf Balázs a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu egyes 1000 méteres számának középfutamában Milánóban 2025. augusztus 22-én

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)