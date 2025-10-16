Kaliforniai álmok, avagy az LA10 küldetés címmel sorozatot indít az M4 Sport

2025. október 16. 16:33 (csütörtök)
Halász Bence kalapácsvető, Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Guzi Blanka öttusázó, Gyulay Zsolt, a MOB elnöke és Losonczi Dávid kötöttfogású birkózó (b-j) az MTVA Kunigunda útjai székházában tartott sajtótájékoztatón 2025. október 15-én. (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Kaliforniai álmok, avagy az LA10 küldetés címmel portrésorozatot indít az M4 Sport a sportért felelős államtitkárság által meghirdetett LA10 programhoz kapcsolódva.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a szerdai sajtótájékoztatón emlékeztetett arra: a sportállamtitkárság decemberben azzal a céllal hívta életre az LA10 programot, hogy Magyarország ne csak megőrizze előkelő helyét a sportvilágban, hanem szintet lépjen, és a 2028-as Los Angeles-i olimpián az első tíz helyen végezzen az éremtáblán és/vagy legalább tíz olimpiai aranyérmet szerezzen.

A program keretében a sportági szakszövetségek kijelölték azt a mintegy 350 sportolót, akik a milanó-cortinai és a Los Angeles-i keretet alkotják.

Schmidt Ádám kiemelte, hogy a 19 magyar érmet, közte hat aranyat hozó párizsi játékok után az állami sportvezetés a szakszövetségekkel és a sportköztestületekkel együtt megállapította, hogy van még előrelépési lehetőség.

„Nem érzem lehetetlen küldetésnek a tíz aranyérem megszerzését. Az LA10 célja, hogy a bekerült sportolók a hátralévő mintegy ezer napban minden segítséget megkaphassanak, és semmiben ne szenvedjenek hiányt a felkészülésük során, és csak a munkára összpontosíthassanak. Emellett a magyar sport finanszírozása 98 százalékban az adófizetők pénzéből történik, mi pedig ezen a programon keresztül is szeretnénk nyomon követni, hogy a támogatást milyen célra használják fel a sportvilág szereplői” – hangsúlyozta Schmidt Ádám. Az LA10 révén a közönség egyre inkább kötődhet a 2028-as olimpiához, mintha ők is elkezdenék a felkészülést, követve az addig hátralévő vb-k vagy Eb-k eredményeit – tette hozzá.

 

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke közölte, a 80-as és 90-es évek ötkarikás sikerei a remek műhelymunkának voltak köszönhetőek.

„A klubok azonban elszigetelten dolgoztak, s a 2000-es évektől az addig tőlünk elmaradt országok másként kezdtek el dolgozni, és komolyabb szakértelemmel egyre nagyobb eredményeket értek el. Én a ciklusom elején kétszáz aranyat vállaltam 2030-ig, most 190-nél tartunk, és a Liu testvérek disszidálása miatt a téli olimpián megcsappantak az esélyeink. Az LA10 programmal ez a cél is teljesülhet” – fejtette ki a MOB vezetője, hozzátéve, fontos, hogy ne csak az olimpiák évében ismerje meg a közönség a legkiválóbb sportolókat.

 

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója elmondta: az M4 Sport csatorna egyik célja, hogy közelebb vigye a magyar sportolókat a nézőkhöz.

„Az M4 Sport a magyar sport és a magyar olimpiai mozgalom otthona. A 2024-es játékok előtt száz nappal elindított Párizsi beszállók című sorozatunknak örültek a sportolók, és remek nézettségi adatokat is produkált. Ezt folytatjuk most az LA10 keretein belül a Kaliforniai álmokkal, az első műsor vasárnap kerül adásba a Ferencváros–Újpest focirangadó és az amerikai Formula–1-es nagydíj között, így a nézettség akkor is garantált lesz, ráadásul online felületünkön, a Médiaklikken is látható lesz” – jelentette ki Papp Dániel.

 

A sajtótájékoztatón megjelent az öttusázó Guzi Blanka, a birkózó Losonczi Dávid és az első portréfilm főszereplője, Halász Bence olimpiai második kalapácsvető is.

„Véget ért a pihenőm, sikerült feltöltődnöm, a jövő héten egy kicsi mozgással megkezdem a felkészülést" – mondta a szeptemberi, tokiói világbajnokságon bronzérmes Halász Bence.

„Egyelőre heti három-öt edzést tervezünk, amely utána fokozatosan tízre emelkedik. Mivel jövőre júliusban lesz az Eb, az eddigiekhez képest kicsit korábban kell elérnem a csúcsformát”.

 

A csapatban világ- és Európa-bajnok, olimpiai negyedik Guzi Blanka közölte, világbajnoki ezüsttel fejezte be augusztusban az idényt, ezért motiváltan kezdi meg az újabb szezont.

A szeptemberi, zágrábi birkózó-világbajnokságon megsérült, műtét előtt álló Losonczi Dávidra ugyanakkor egyelőre teljesen más kihívások várnak.

„Három hét múlva műtik meg a térdemet, utána jó ideig járni sem tudok majd, és nagyjából egy évet kell kihagynom” – jelentette ki a világ- és Európa-bajnok. „Nehéz időszak vár rám, de tudom, hogy az LA10 program révén mindent megkapok ahhoz, hogy száztíz százalékosan térjek vissza” – fűzte hozzá.

