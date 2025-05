Káoszba fulladhat az imolai Formula–1-es futam

A hétvégén sorra kerülő F–1-es Emilia-Romagna Nagydíj vasárnapi futamán esők és viharok okozhatnak káoszt a pályán. A Formula–1 2025-ös szezonjának küzdelmei tripla hétvégével folytatódnak, az imolai verseny után a Monacói Nagydíj, majd a barcelonai Spanyol Nagydíj következik a versenynaptárban.

Imolában többször is rendeztek már esős versenyt, a korábbi hírek viszont arról szóltak, hogy kifejezetten kellemes időjárás várja majd a pilótákat ezen a hétvégén. Pénteken és szombaton ez minden bizonnyal így is lesz, tehát száraz körülmények között kerül sor a szabadedzésekre és az időmérőre, vasárnap azonban fordulat következhet be az időjárásban.

Hat futamot követően az egyéni pontversenyt Oscar Piastri 131 ponttal vezeti, Lando Norris 115 ponttal áll a második helyen. Mögöttük Max Verstappen található 99, George Russell pedig 93 ponttal.

A konstruktőrök között a címvédő McLaren 246 egységet gyűjtve toronymagasan vezet, a wokingiakat a 141 pontos Mercedes és a 105 pontos Red Bull követi.

Szerk. megj.: Romániában a szombati időmérőt az Antena 3 CNN közvetíti élőben 17 órától, a vasárnap 16 órakor elrajtoló futam pedig az Anetena Stars tv-adón lesz látható.

(origo/gphirek)